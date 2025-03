Bis 470.000 Euro: So viel cashen die ORF-Stars

Ö3-Moderator Robert Kratky bleibt Top-Verdiener im ORF noch vor dem Generaldirektor Roland Weißmann.

Heute übermittelt der ORF seinen jährlichen Transparenzbericht an Vizebundeskanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ). Dieser bekommt die Liste aller ORF-Mitarbeiter ab einem Jahresbruttogehalt von 170.000 Euro. 74 Namen finden sich auf der Liste. Insgesamt geht es um mehr als 16 Millionen Euro.

Wie 2023 führt Ö3-Moderator Robert Kratky an: Er hat ein Jahresgehalt von knapp 473.000 Euro (plus von knapp 29.000 Euro). Die Nummer zwei auf der Liste ist Pius Strobl mit 452.000 Euro (plus 26.000 Euro). Auf Rang 3 ist ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit 427.000 Euro Jahresbruttogehalt. So wie bei den anderen Direktoren ist sein Gehalt praktisch eingefroren. Er hat die gleiche Gage wie seit Anfang seiner Amtszeit im Jahr 2022. Für die ORF-Direktoren gibt es keinen Inflationsausgleich,. Damit verlieren sie de facto Jahr für Jahr.

Die Top-Verdiener im ORF

Robert Kratky, Ö3-Moderator, 472.702 Euro Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter, 451.710 Euro Roland Weißmann, Generaldirektor, 427.500 Euro Peter Schöber, GF Tochtergesellschaft, 301.319 Euro Eva Schindlauer, Kaufmännische Direktorin, 279.972 Kathrin Zierhut-Kunz, GF Tochtergesellschaft, 276.430 Euro Ingrid Thurnher, Radiodirektorin, 270.270 Euro Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin, 270.270 Euro Harald Kräuter, Technischer Direktor, 270.270 Euro Armin Wolf, ZiB2-Moderator, 266.855 Euro

Auf Platz 10 findet sich "ZiB 2"-Anchor Armin Wolf. Er ist der bestverdienende ORF-Journalist mit 267.000 Euro. ORF-Urgestein Peter Resetarits landet mit 221.000 auf Platz 26. Er steht aber seit Ende Februar als Pensionist in einem anderen Vertragsverhältnis. Korrespondent Christian Wehrschütz mit 211.000 Euro und Ex-Innenpolitik-Chef Hans Bürger mit 202.000 Euro kommen über 200.000 Euro.

Der Dancing-Stars- und Opernball-Moderator Andi Knoll (197.000 Euro) führt das Zuverdienst-Ranking mit monatlich durchschnittlich 9.800 Euro an.