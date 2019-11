OE24 zu Gast im Familypark

Abenteuer, Spaß und das Wohl der Gäste stehen hier ganz klar im Fokus!

OE24 durfte einen Tag im größten Freizeitpark Österreichs in St. Margarethen im Burgenland verbringen. Auf 145.000 m² findet man hier zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein, sowie ein umfassendes Gastronomie-Angebot und großzügige Parkmöglichkeiten.



Der Erlebnispark "Familypark" ist mit all seinen Facetten, den vier unterschiedlichen Themenwelten und 29 Fahrattraktionen eine regelrechte Entdeckungsreise.



In Bezug auf geplante Events und Neuigkeiten des Parks, konnten wir dazu sogar mit Frau Marion Semeliker (Marketing), persönlich sprechen.



OE24: Der Familypark ist bei den Gästen für viele Attraktionen, erlebnisreiche Angebote und eindrucksvolle Events bekannt. Auf welche Veranstaltung dürfen sich Klein und Groß als nächstes freuen?



M. Semeliker: In Kürze können sich die Gäste auf unser letztes Eventhighlight des Jahres freuen. Der Weihnachtszauber findet bereits zum vierten Mal statt, heuer aber erstmals während der Weihnachtsferien von 21.12.2019 – 06.01.2020



OE24: Welche Highlights erwarten hier die Besucher?



M. Semeliker: Der Park wird mit tausenden Lichtern erstrahlen und mit üppigen Weihnachtsdekorationen geschmückt sein. Eine bezaubernde Kindershow wird 3x täglich aufgeführt, bei der auch unser Parkmaskottchen Filippo eine Rolle spielt. Die anschließende Parade sollte man ebenfalls nicht verpassen. Natürlich kann man auch unsere Fahrattraktio nen nutzen! Und noch so manch andere Highlights erwarten die Besucher…



OE24: Klingt nach einem mitreißenden und abenteuerlichen Programm für die Kids. Wie kommt man denn am besten zu Tickets?



M. Semeliker: Man kann Tickets natürlich wie gewohnt an den Kassen vor Ort kaufen, aber auch in unserem Online-Shop. Dort kann man auch tolle Rabatte nutzen, wenn man sich für den Kauf eines datumsgebundenen Tickets entscheidet.

Für Jahreskarten-Besitzer ist der Eintritt zum Weihnachtszauber frei.



OE24: Vielen Dank! Und für alle anderen Besucher, die gerne wieder kommen möchten wenn es warm wird – wann öffnet der Familypark wieder offiziell seine Pforten?



M. Semeliker: Die Saison 2020 startet am 4. April. Da wird es dann auch wieder etwas Neues zu entdecken geben – was genau, verraten wir aber noch nicht.