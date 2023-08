Nach einer Bluttat mit drei Toten am Samstag in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat die burgenländische Polizei am Montag bekanntgegeben, dass der Vater mit einer Schotterschaufel und die Mutter mit einem Kochtopf erschlagen wurde.

Der Sohn als mutmaßlicher Täter soll anschließend Suizid verübt haben. Der 33-Jährige wurde der Aussendung zufolge im Garten liegend tot aufgefunden. Nach Bluttat mit drei Toten – ''Leute im Ort sind schockiert''

Drei Leichen nach Bluttat: Eltern lebten noch "Die Motivlage sowie der genaue Ablauf der Taten ist nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen", teilte die Polizei zum mutmaßlichen Doppelmord und Suizid mit. Ein Zeuge hatte um 08.37 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, einen Schuss gehört und anschließend einen Mann in einem Garten liegen gesehen zu haben. Die Beamten fanden den 67-jährigen Vater in einem Wirtschaftsgebäude, die 59-jährige Mutter in der Küche. Sie erlagen an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen. © oe24.TV × Vater soll amtsbekannter Neonazi gewesen sein Der Sohn soll sich selbst mit einer Schreckschusswaffe erschossen haben. Der 33-Jährige war beim Eintreffen der Exekutive bereits tot. Laut dem Internetportal "stopptdierechten.at" des ehemaligen Grün-Abgeordneten Karl Öllinger handelte es sich bei dem 67-jährigen Vater um einen amtsbekannten Neonazi. Dieser war demnach auch international vernetzt. Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)