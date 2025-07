Comeback nach 70 Jahren: Zwergsumpfhuhn brütet wieder im Burgenland

BirdLife Österreich meldet erfreulicherweise einen Brutnachweis bei der akut bedrohten Vogelart.

Nach dem bisher einzigen Brutnachweis aus dem Jahr 1955 sind im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel in diesem Jahr drei erfolgreiche Bruten des Zwergsumpfhuhns dokumentiert worden. Die Vogelart lebt besonders versteckt und zählt zu den am stärksten gefährdeten Vogelarten in Europa. Den Brutnachweis erbrachte ein Vogelkundler, berichtete BirdLife Österreich am Montag.

Das Zwergsumpfhuhn bewohnt dicht mit niedriger Sumpfvegetation bewachsene Feuchtwiesen mit sehr seichtem Wasserstand. Aufgrund des schwer zugänglichen Lebensraums seien sie äußerst schwer nachzuweisen. Die bereits zum Teil umgesetzten Rückstaumaßnahmen im Nationalpark zur Erhöhung des Grundwasserspiegels kommen dem Zwergsumpfhuhn und weiteren Arten jedenfalls zugute, hieß es.