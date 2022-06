Eine Schlange hat Kinder bei einer Geburtstagsfeier am Mittwochnachmittag in Oberwart überrascht.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart wurde am Mittwochnachmittag telefonisch alarmiert und rückte zum Einsatz raus. Am Einsatzort konnte das Reptil eingefangen werden und nachdem die Kinder das Tier noch begutachtet hatten, wurde es am Ufer eines Baches frei gelassen, berichteten die Einsatzkräfte.