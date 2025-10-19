Himmelspektakel: Komet "Lemmon" über Österreich gesichtet

Der erst Anfang dieses Jahres entdeckte Komet C/2025 A6 (Lemmon) ist in der Nacht erstmals über Österreich gesichtet worden.

Mit einfachen Fernrohren ist der kosmische Besucher als auffälliges Objekt zu sehen.

Über dem Burgenland entdeckt

Im Nachthimmel über dem Burgenland und Niederösterreich haben Sterngucker den Kometen bereits gesichtet.

In der Nacht von 20. auf 21. Oktober soll das Himmelsobjekt am besten zu betrachten sein, in direkter Nachbarschaft zum Großen Wagen.

Lichtverschmutzung als Spielverderber

Bei geringer Lichtverschmutzung, also abseits von Ballungszentren, ist "Lemmon" sogar schwach mit freiem Auge zu sehen. In Städten werden Beobachter ohne Hilfsmittel leider nichts sehen.