Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Himmelspektakel: Komet "Lemmon" über Österreich gesichtet
© APA

Näher als der Mond

Himmelspektakel: Komet "Lemmon" über Österreich gesichtet

19.10.25, 14:25
Teilen

Der erst Anfang dieses Jahres entdeckte Komet C/2025 A6 (Lemmon) ist in der Nacht erstmals über Österreich gesichtet worden. 

Mit einfachen Fernrohren ist der kosmische Besucher als auffälliges Objekt zu sehen.

Über dem Burgenland entdeckt

Im Nachthimmel über dem Burgenland und Niederösterreich haben Sterngucker den Kometen bereits gesichtet.

In der Nacht von 20. auf 21. Oktober soll das Himmelsobjekt am besten zu betrachten sein, in direkter Nachbarschaft zum Großen Wagen.

Lichtverschmutzung als Spielverderber

Bei geringer Lichtverschmutzung, also abseits von Ballungszentren, ist "Lemmon" sogar schwach mit freiem Auge zu sehen. In Städten werden Beobachter ohne Hilfsmittel leider nichts sehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden