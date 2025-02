Leiche in ausgebranntem Auto entdeckt

In Mannersdorf an der Rabnitz im Mittelburgenland ist am Dienstagnachmittag in einem ausgebrannten Auto eine männliche Leiche gefunden worden.

Eine Obduktion wurde angeordnet, um die Identität des Toten und die Todesursache zu klären, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf APA-Anfrage Medienberichte. "Wir ermitteln in alle Richtungen", hielt er fest. Vorerst gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Wie lange die Erhebungen dauern werden, ist laut Polizei unklar. Die Leiche sei aufgrund des Brandes in einem schlechten Zustand.