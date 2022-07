Nach Crash mit Polizeiauto: 8 Flüchtlinge bitten um Asyl

Ein verfolgter Schlepper crashte ein Polizeiauto. Seine „Fracht“ beantragte Asyl.

Bgld. Ein Schlepper (18) ist nach einer Verfolgungsjagd beim kleinen Grenzübergang in Halbturn in ein Polizeiauto gekracht. Der Serbe wurde danach festgenommen, acht Flüchtlinge beantragten sofort Asyl.

Noch auf ungarischer Seite versuchten Polizisten gegen 6 Uhr, das verdächtige Fahrzeug anzuhalten. Der Schlepper stieg jedoch aufs Gas und raste über die Grenze nach Österreich, wo Beamte die Verfolgung aufnahmen. Dabei krachte der 18-Jährige ins das Polizeiauto. In seinem Wagen schmuggelte er Migranten aus ­Pakistan und Indien. Der Schlepper wurde festgenommen.