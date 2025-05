Feuer in Hotel-Wäscherei: Nachtportier im Spital

Der Nachtportier musste zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Wäscherei eines Hotels in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) hat es am späten Montagabend gebrannt. Das Feuer sei nicht allzu groß, die Rauchentwicklung jedoch stark gewesen. Der Nachtportier, der Rauch eingeatmet hatte, musste deshalb zur Abklärung ins Spital gebracht werden, konnte dieses aber nach wenigen Stunden wieder verlassen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart am Dienstag.

© Feuerwehr Bad Tatzmannsdorf ×

Der Brand wurde kurz nach 22 Uhr entdeckt. Gäste waren dadurch nicht betroffen, da in diesem Gebäudeteil keine untergebracht sind, hieß es. Drei Feuerwehren mit rund 30 Personen standen im Einsatz und konnten die Flammen rasch löschen. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich laufen.