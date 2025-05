24 Storchen-Brutpaare sorgen in Rust für Nachwuchs

Die Bedingungen sind für die Vögel derzeit "gut", wie es von offizieller Seite her heißt

In Rust werden dieses Jahr 24 Brutpaare gezählt und in den nächsten 14 Tagen dürften bereits die ersten Storchenküken schlüpfen. Die Bedingungen sind gut, der Neusiedler See verfügt über ausreichend Wasser und es sei auch genug Futter vorhanden, erklärte Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, gegenüber der APA. Die Rekordzahl von 86 Jungtieren im Vorjahr wird aber nur schwer zu erreichen sein.

© Freistadt Rust

Anfang März sind die ersten Störche nach der Winterpause wieder in Rust gelandet. 29 Paare wurden insgesamt gesichtet, in 24 Nestern finden sich auch Eier. 25 oder 26 könnten es noch werden, da auch ein Baumnest besetzt sein dürfte.

Rund 70 Storchenküken werden erwartet

Ein Tier aus einem Brutpaar sei verletzt angetroffen worden, eventuell wurde der Storch angefahren, meinte Smrtnik. Dem Vogel musste ein Flügel amputiert werden und er wird nun in der Storchenstation gepflegt.

Bei jenen Brutpaaren, die als erstes in Rust gelandet sind, dürfte es bereits in rund zwei Wochen so weit sein mit dem Nachwuchs. Der Wetterumschwung ab Sonntag mit Regenfällen dürfte noch kein Problem darstellen, da die Küken noch nicht geschlüpft sind, erklärte der Vereinsobmann. Sollten durchschnittlich pro Paar drei Eier ausgebrütet werden, sei mit rund 70 Jungstörchen zu rechnen.