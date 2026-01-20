Alles zu oe24VIP
Nickelsdorf

Schock im Burgenland: Totes Neugeborenes bei Grenzübergang gefunden

20.01.26, 08:35 | Aktualisiert: 20.01.26, 09:53
Das Mädchen wurde von Reisenden in der Nähe der Grenze entdeckt.

Beim Grenzübergang Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, machten Reisende, die wohl gerade die Grenze passieren wollten, eine schreckliche Entdeckung. Gegen 13 Uhr fanden sie im Freien ein lebloses Neugeborenes. Sie informierten umgehend die Rettung.

Es handelte sich um ein Mädchen, das beim Eintreffen des verständigten Notarztes bereits tot war. Wie das Baby dorthin kam, ob es nach der Geburt gestorben ist oder getötet wurde, war vorerst noch völlig unklar.

Unklar war auch, wie das Neugeborene dorthin gelangt war. Eine Obduktion wurde angeordnet und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

