SGN: Tag der Offene Tür von >Go2Eisenstadt 4 Living<

Lernen Sie das neue Wohnprojekt der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) in Eisenstadt kennen. Nutzen Sie dafür den Tag der offen Tür.

Nutzen Sie die Möglichkeit um sich persönlich einen Eindruck von den wunderschönen Wohnungen des Projekts „Go 2 Eisenstadt 4 Living“ zu machen.

46 Wohnungen mit 2-, 3- und 4-Zimmern. © SGN ×

Zeitgemäße Bauweise mit eigenen Freiflächen

Grünraum. Es erwartet Sie Wohnkultur auf der Pannonischen Sonnenseite. Das freifinanzierte Wohnhaus (Miete mit Kaufoption) verfügt über 46 Wohnungen und 56 PHW-Abstellplätze. Zur Wahl stehen hier 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen.

Allen Wohnungen im Erdgeschoss ist ein eingefriedeter Eigengartenanteil zugeordnet, die in den oberen Stockwerken befindlichen Wohnungen haben als Freifläche einen Balkon. Die Bauausführung erfolgte in zeitgemäßer Niedrigenergiebauweise. Beheizung und Warmwassergewinnung über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die Wärmeabgabe erfolgt über den Fußboden.

Die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen lädt am Freitag, den 14., 21. und 28. März von 12 bis 16 Uhr sowie am Samstag, den 15., 22. und 29. März von 10 bis 16 Uhr in ihr neues Wohnprojekt in Eisenstadt, am Bahndamm 28 + 28a ein. www.sgn.at