× Zwei tote Flüchtlinge in Kleinbus entdeckt: Fahndung nach Schlepper

Polizei-Großeinsatz im Bezirk Eisenstadt – Fahndung nach bewaffneten Schlepper läuft.

Burgenland. Am Dienstag kam es zu einer Tragödie an der burgenländischen Grenze: Bundesheer-Soldaten hielten in der Siegendorfer Puszta (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bei der Zuckerfabrik einen kleinen Kastenwagen auf, weil er ihnen verdächtig vorkam. Als sie die Türe des Fahrzeuges öffneten, machten sie die schlimme Entdeckung – zwei Flüchtlinge lagen unter den 30 Insassen im Kleinbus, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Die 28 weiteren Personen wurden aufgegriffen. Die Schlepper wären vermutlich weitergefahren – die Bundesheer-Soldaten verhinderten damit noch mehr Todesopfer.

© Thomas Lenger/Monatsrevue ×

© Thomas Lenger/Monatsrevue ×

Der Schlepper flüchtete mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Die Polizei ist im Großeinsatz – eine Fahndung ist im Gange. Auch ungarische Einsatzkräfte sind an der Suche beteiligt.

Die beiden ums Leben gekommenen Männer waren laut Polizei in einem schlechten körperlichen Zustand und dehydriert. Den anderen Flüchtlingen ginge es den Umständen entsprechend gut. Die 28 Männer benötigten keine ärztliche Hilfe. Sie wurden mit Wasser versorgt.

Todes-Drama sechs Jahre nach Parndorf-Tragödie

Das Burgenland ist schon einmal Schauplatz einer Flüchtlingstragödie gewesen. Am 27. August 2015 hatte ein Mitarbeiter der Asfinag auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf einen etwa 7,5 Tonnen schweren Kühl-Lkw entdeckt, der in einer Pannenbucht abgestellt war. In dem Lastwagen befanden sich die Leichen von 71 Flüchtlingen. Die drei Haupttäter wurden inzwischen zu lebenslangen Haftstraßen verurteilt.

Den Ermittlern, die den Lkw öffneten, bot sich ein grauenhaftes Bild. 71 Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Iran hatten auf engstem Raum in dem luftdicht abgeschlossenen Lastwagen um ihr Leben gekämpft. Unter ihnen befanden sich drei Familien mit mehreren Kindern. Die burgenländische Justiz bezifferte den Zeithorizont, in dem die Flüchtlinge in dem Lastwagen hätten überleben können, mit nicht mehr als drei Stunden. Es dauerte Tage, die Leichen aus dem Schwerfahrzeug zu holen. Monate vergingen, bis sie identifiziert waren.

Auch wenn das Drama in Österreich entdeckt worden ist, wurde der Sachverhalt in Ungarn gerichtlich abgehandelt. Die Flüchtlinge, die an der ungarisch-serbischen Grenze übernommen und in den Lastwagen gepfercht worden waren, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch auf ungarischem Staatsgebiet gestorben. Folgerichtig übernahmen die dortigen Behörden das Verfahren, zuständig war die Staatsanwaltschaft Kecskemet, wo der Lkw gestartet sein dürfte.

Lebenslange Haftstrafen

Die drei Hauptverdächtigen wurden inzwischen in Ungarn zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht betonte in der Urteilsbegründung, die Angeklagten seien sich darüber im Klaren gewesen, dass die Menschen im hermetisch abgeschlossenen Kühl-Lkw ersticken könnten. Sie wussten weiter, dass der Laderaum von innen nicht zu öffnen war. Der Tod der Flüchtlinge habe sich ereignet, da den Schleppern ihr eigenes Untertauchen wichtiger gewesen sei als das Leben der 71 Menschen.

Der Fall löste national wie international große Betroffenheit aus und hatte weitreichende politische Folgen. Nur wenige Tage nach dem Bekanntwerden des Dramas begann die große Flüchtlingswelle. Zehntausende hatten sich auf den Weg gemacht und reisten über den Balkan und Österreich weiter in Richtung Deutschland.