Busfahrer und demonstrieren mit Klimaschützern

Nach Angaben der Klimaaktivisten nahmen 1.500 Menschen an den Demonstrationen teil.

Wien. Insgesamt 1.500 Menschen sind nach Angaben der Klimaaktivismus-Organisation Fridays for Future am Freitag in Graz, Salzburg, Wien und Linz auf die Straße gegangen, um gemeinsamen mit der Gewerkschaft vida bessere Arbeitsbedingungen für Busfahrer und -fahrerinnen zu fordern. Vertreter der Busbranche zeigten sich "irritiert" über die Demonstrationen und verweisen darauf, dass die Entlohnung der Busfahrer sogar über dem Niveau der Metaller liege.

© Fridays For Future ×

© Fridays For Future ×

© Fridays For Future/Fiona Freyberger ×

© Fridays For Future ×

© WfG Salzburg ×

© WfG Salzburg ×

Die Klimaaktivisten werfen der Wirtschaftskammer vor, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu bremsen. Der Sprecher der Busbranche in der Wirtschaftskammer, Martin Horvath, macht die unterschiedlichen Ausschreibungsmodalitäten im Linienverkehr dafür verantwortlich, dass Investitionen in Infrastruktur oft verhindert würden.