Clan-Schlägerei vor Volksschule - Videos zeigen alles

Bilder der Schande gehen derzeit in Sozialen Medien um: Am vorletzten Schultag kam es beim Schulcampus Strasshof zu einer wilden Clan-Schlägerei zwischen zunächst zwei verfeindeten Müttern - dann kamen die Männer dazu! Fazit: sechs Verletzte, Polizeieinsatz.

NÖ. Die unglaublichen Szenen, die verängstigte Zeugen bzw. Eltern anderer Kinder heimlich mit dem Handy aufgenommen haben, spielten sich heute, Donnerstagvormittag vor dem Schulcampus in Strasshof ab. Genau um 11.15 hatten die mehr als 1.000 Kinder der Volkschule, der Sonderschule und der Europamittelschule dort einen Tag vor der Zeugnisverteilung früher Schulschluss.

© zVg

Dabei sollen sich zwei Mütter mit Balkan-Migrationshintergrund, die einander spinnefeind sind, zufällig getroffen und dann auf einem Supermarkt-Parkplatz gegenüber des Campus mit Autoschlüsseln und Fäusten aufeinander losgegangen sein. „Einige Kinder haben angefangen zu weinen“, schreibt eine geschockte Mutter in einem Chat. Auch die Kinder der streitenden Frauen sollen im Auto geweint haben. „In dieser Schule steht Gewalt an der Tagesordnung“, sagt eine weitere Mutter eines Volkschulkindes zu oe24. Jede Woche sei die Polizei vor Ort. Eine Lehrerin, die zwölf Clan-Kinder in ihre Kasse habe, sei derart zermürbt, dass sie nie wieder unterrichten wolle.

Auf einem Video, das oe24 vorliegt, ist der Streit zwischen den verfeindeten Mutter längst eskaliert, herbeigeeilte Männer gingen teilweise mit Baselballschlägern, Händen und Füßen aufeinander ein.

15 Beteiligte Schläger - Polizist musste Pfefferspray zücken

Video zum Thema: strasshof-nach-schlägerei

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde von Zeugen zu den Geschehnissen gelotst. Dort droschen mittlerweile bis zu 15 Beteiligte aufeinander ein. Ein Mann, der einen Baseballschläger in der Hand hielt, ging damit auf die Beamten los und musste mittels Pfefferspray gestoppt werden. Sechs Beteiligte mussten von der Rettung in die umliegenden Spitäler gebracht werden, richtig schwer soll aber zum Glück niemand verletzt sein. Die Polizei bestätigt den Vorfall. Ermittlungen dazu laufen.