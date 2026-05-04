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Cobra-Beamte
© APA/ROLAND SCHLAGER

Flucht mit Auto

Cobra-Einsatz nach Schüssen auf Jugendliche: 21-Jähriger geschnappt

04.05.26, 13:28
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Der 21-Jährige hatte eine Schreckschusspistole bei sich. 

OÖ. Weil ein 21-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Eggelsberg (Bezirk Braunau) auf einen 18-Jährigen und einen 16-Jährigen geschossen hat, kam es zu einem Einsatz der Schnellen Interventionsgruppe und der Cobra. Der Twen zückte im Zuge einer Auseinandersetzung um 3.30 Uhr seine Waffe - eine Schreckschusspistole, wie sich später herausstellte - und schoss dreimal in Richtung der anderen beiden. Die Teenager rannten in Richtung Ortskern und setzten einen Notruf ab.

Der 21-Jährige flüchtete in einem bereitstehenden Auto, berichtete die Polizei am Montag. Schnelle Interventionsgruppe und Einsatzkommando Cobra umstellten das Wohnhaus des Innviertlers. Er verließ widerstandslos seine Wohnung, als er dazu aufgefordert wurde. In der Wohnung fanden die Beamten die zuvor benutzte Schreckschusspistole, eine Langwaffe und mehr als 100 Patronen. Der 21-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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