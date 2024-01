Commerzialbank: Erster Prozess gegen Ex-Bankchef Pucher

Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Sommer 2020 findet am Landesgericht Eisenstadt am Dienstag ein erster Prozess in einem Teilaspekt der Causa statt.

Angeklagt sind der frühere Vorstand Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits wegen Veruntreuung sowie ein Ex-Mitarbeiter wegen Erpressung. Ob der schwer kranke Pucher zum Prozess erscheint, war bis zuletzt offen, Entschuldigung lag dem Gericht bis Montag keine vor. Die Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft richtet sich gegen drei Personen wegen Erpressung und Veruntreuung, der Schaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Der ehemalige Mitarbeiter der Bank soll im Zuge der Beendigung seines Dienstverhältnisses 2017 mit der Aufdeckung von Malversationen in der Bank gedroht haben. Für sein Schweigen soll ihm Bargeld in der Höhe von 70.000 Euro aus den Mitteln der Bank übergeben worden sein - von Pucher und Klikovits. Die Ermittlungen gegen weitere Beschuldigte in dem umfassenden Verfahrenskomplex laufen noch. Der Prozess am Dienstag beginnt um 9 Uhr im Saal 1 des Landesgerichts und ist bis 15.30 Uhr angesetzt. Lesen Sie auch Erpressung und Veruntreuung: Erste Anklagen in Causa Commerzialbank Erste Anklagen in der Causa Commerzialbank.

Commerzialbank - WKStA ermittelt mittlerweile gegen 57 Beschuldigte Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa Commerzialbank Mattersburg mittlerweile gegen 57 Beschuldigte.

Commerzialbank: Klage des Masseverwalters gegen Republik abgewiesen In der Causa Commerzialbank Mattersburg ist eine weitere Klage gegen die Republik abgewiesen worden.