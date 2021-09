Corona-Alarm zum Schul-Start

Die Sommerferien gehen zu Ende. Experten fürchten viele Ansteckungen in Schulen.

Jetzt beginnt das dritte Schuljahr, das im Schatten der Pandemie steht. Am Montag starten 490.000 Schüler in Wien, NÖ und im Burgenland, eine Woche später die anderen 600.000. VP-Bildungsminister Heinz Faßmann präsentierte ein ausgefeiltes Anti-Covid-Konzept für die Schulen (3 Wochen Sicherheitsphase, drei Tests pro Woche, mehr Maßnahmen bei steigenden Fällen).



Distance Learning soll in diesem Schuljahr mit allen Mitteln verhindert werden, dennoch sind die Bedingungen dafür in der Schulverordnung aufgelistet.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!