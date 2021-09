Das ist der 3-Stufen-Plan

Die Regierung greift hart durch und entwirft einen Stufenplan, der ab dem 15. September gelten soll.

Stufe 1: Ab 15. 9. FFP2-Masken, Tests sind kürzer gültig

➔ Ab wann: Stufe 1 startet fix am 15. 9., also rund sieben Tage nachdem eigentlich die 10-%-Marke (200 Betten) überschritten wird.



➔ FFP2: FFP2-Masken-Pflicht, wo derzeit MNS nötig ist (Supermärkte, Öffis etc.), Empfehlung für restlichen Handel.



➔ FFP2-Pflicht für alle Ungeimpften in allen Geschäften, Öffis usw. Die Polizei soll das stichprobenartig kontrollieren.



