Das sagt die Fritzl-Anwältin zu ihren Oben-ohne-Fotos

Nach dem Wirbel um ihre Oben-ohne-Fotos rechtfertigt sich Astrid Wagner nun auf Instagram.

Die Ex-Geliebte von Jack Unterweger und Anwältin von Inzest-Täter Josef Fritzl, der im März 2009 zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, Astrid Wagner zeigt sich erneut oben ohne auf Facebook. Bereits in der Vergangenheit, wie etwa 2015, 2017 oder 2020, sorgte sie mit freizügigen Fotos für Aufsehen.

Dieses Mal ist Wagner beim Wandern in Puchberg am Schneeberg abgebildet. "The green green grass of home…", kommentiert sie die Bilderserie. Eine Anlehnung an einen Country-Song, der unter anderem auch von Tom Jones interpretiert wurde. Ein Foto zeigt die Verteidigerin oben ohne beim Wassertrinken aus einem Brunnen, ein weiteres in der Rückenansicht an einen Zaunpfahl gelehnt.

© Facebook/Astrid Wagner ×



"Macht mir Angst"

Nach dem Wirbel um die Oben-Ohne-Fotos hat sich Wagner nun selbst zu Wort gemeldet. „Vor 30 Jahren war das alles ganz normal! Dass Frauen ihren Körper offenbar schon wieder verstecken müssen, macht mir Angst“, schreibt die Fritzl-Anwältin auf Instagram. „ Es ist ein Warnzeichen dafür, dass das hohe Gut der FREIHEIT zusehends eingeschränkt wird…“