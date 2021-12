Der große Jahresrückblick: Das war das Jahr 2021

© LEAH MILLIS / REUTERS / pictured Der Sturm auf das Kapitol in Washington, D. C. durch durchgedrehte Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump am 6. Jänner geht als einer der schwärzesten Tage in die Annalen der US-Geschichte ein und mit Sicherheit als blamabelster. Viele sehen einen Putsch-Versuch, bei dem der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden verworfen und die Fortführung der Trump-Prä­sidentschaft gewaltsam erzwungen werden sollte. Es gab fünf Tote.

© Instagram Justizministerin Alma Zadic wird Mutter eines gesunden Buben. Die Babypause dauert nicht lang: Am 15. März kehrt sie ins Amt zurück.

© Getty Images Blackout in Europa knapp verhindert: Frequenzschwankungen sorgten für einen Beinahe-Zusammenbruch des europäischen Stromnetzes.

© APA Familien- und Arbeitsministerin Aschbacher tritt aufgrund der Plagiatsaffäre um ihre Dissertation zurück. Die 37-Jährige beteuert ihre Unschuld, beklagt die Vorverurteilung.

© Navalny team Youtube page Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird in Russland nach seiner Rückkehr verhaftet und später zu 3,5 Jahren Lagerhaft verurteilt. Nawalny war im August 2020 Opfer eines Giftanschlags geworden und wurde in dessen Folge in der Berliner Charité behandelt. Dort wurde das Nervengift entdeckt.

Familienministerin Susanne Raab ist zum ersten Mal schwanger.

© Getty Images Die Corona-Impfung startet in Österreich. Immer mehr Menschen versuchen, sich an der Corona-Impf-Priorisierung vorbeizuschummeln. Hauptsächlich sind es Lokal-Politiker, die sich vorzeitig eine Dosis sichern – aber auch Caritas-Direktor Michael Landau und Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, ließen sich vorreihen und impfen.

© oe24 Sechs Wochen lang mussten Österreichs Händler in den harten Lockdown. Null Umsatz. Jetzt dürfen 280.000 Einzelhandelsbetriebe und Dienstleister endlich wieder öffnen. Gelockt wird vom Handel mit massiven Rabatten. Minus 50 Prozent und mehr. Eine Preisschlacht sondergleichen sorgt für einen Ansturm.

© APA Gernot Blümel gerät in der Casinos-Affäre ins Visier der Ermittler. Daten werden in einer spektakulären Aktion beschlagnahmt, er spricht von "völlig falschen Vorwürfen".

© Getty Images Fußball-Kracher: David Alaba verkündet Bayern-Abschied

© NASA Der Rover Perseverance samt Hubschrauber Ingenuity landen sanft auf dem staubig-roten Boden auf dem Mars – ein spannender Moment, Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

© GEPA Medaillen-Regen bei Ski-WM: Liensberger rast zu Doppel-Gold – Österreich holt die meisten Goldmedaillen seit der WM 1962 in Chamonix.

© APA Auf dem EU-Sondergipfel tritt Kanzler Kurz erstmals offensiv für den „Grünen Pass“ ein. Das in Papierform ausgestellte oder via Handy-App gespeicherte Dokument soll Menschen, die geimpft sind, eine Covid-19-Infektion hinter sich haben oder einen frischen negativen Test haben, den europaweiten Zugang zu Reisen, Veranstaltungen und anderen Angeboten gewähren.

© APA Mächtiger Justizsektionschef Christian Pilnacek wird suspendiert, angeklagt und später freigesprochen.

© oe24.TV Die Tat schockt ganz Österreich: Der Ägypter Ashraf A., 47, überschüttet seine langjährige Geliebte Nadine W., 35, in ihrer Trafik in Wien-Alsergrund mit Benzin und zündet sie an. Danach flüchtet er aus dem Verkaufsraum und sperrt die Türe zu. Die Frau überlebt schwerstens verletzt. Mehr als vier Wochen dauert ihr Todeskampf: Dann erliegt die 35-Jährige ihren schweren Brandwunden. Der 47-Jährige wird zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Psycho-Anstalt verurteilt.

© APA Der damalige FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl inszeniert sich gemeinsam mit den Veranstaltern einer offi­ziell untersagten Demonstration als Opfer eines „Frontalangriffs“ auf Grund- und Freiheitsrechte. Die Regierung wolle ihre Kritiker mundtot machen, die Untersagung der Demo sei eine „völlig neue Art der Zensur“, tobt Kickl. Er bezeichnet die Demo als „großes Fest der Freiheit“. Der Polizei wirft der Ex-Innenminister „geplante Eskalation“ vor.

© cbs Meghan und Harry rechnen im Talk mit Oprah Winfrey mit dem britischen Königshaus ab. Im Buckingham Palast herrscht Alarmstufe Rot. Alle sind stinksauer auf das Paar.

© Ernst Weingartner / picturedesk. Skandal um Austro-Masken: Razzia bei Hersteller Hygiene Austria. Das Unternehmen räumt ein, tatsächlich chinesische Masken eingekauft zu haben – diese als „Made in Austria“ zu etikettieren ist rechtlich tatsächlich zulässig.

© Getty Images Alfred Dorfer, Burgtheaterschauspieler Nicholas Ofczarek, die Vorstadtweiber Maria Köstlinger und Nina Proll, die Opernsängerin Angelika Kirchschlager und viele weitere regen sich auf über das „undifferenzierte Stilllegen von Kultureinrichtungen“. Denn es gebe viele „wirksame Sicherheitskonzepte“. Der anhaltende Kultur-Lockdown stehe laut der Initiative im Widerspruch zur garantierten Freiheit der Kunst und stellt kein gelindes und verhältnismäßiges Mittel zum Schutz vor dem Coronavirus dar.

© babiradpicture - abp Hammer-Urteil für Ernst August: 10 Monate bedingte Haft, Alkoholverbot sowie Entzug: Dazu wird der Welfe im Prozess des Jahres wegen einer Prügelattacke im Vollrausch verurteilt. Außerdem darf er seinen Wohnsitz im Almtal in Oberösterreich für die Dauer von drei Jahren nicht mehr nutzen.

© DPA Nichts geht mehr. 400 Meter lang, 59 Meter breit, eines der größten Schiffe der Welt: Der Containerfrachter „Ever Given“ läuft auf der Fahrt von Yangshan nach Rotterdam auf Grund, stellt sich im Suezkanal quer und blockiert die Schifffahrt in beide Richtungen. 450 Schiffe müssen eine Woche warten – Milliardenschaden

© APA Stück für Stück werden die Chats von ÖBAG-Chef Thomas Schmid bekannt: Sie werfen ein grelles Licht auf jene Postenbesetzungen, über die die türkis-blaue Regierung in den Jahren 2018 und 2019 entschieden hat. Da ging es etwa um die Besetzung des Chefsessels der staatlichen Beteiligungsholding ÖBAG, um diverse Aufsichtsratsjobs oder die Vorstandsbestellung in der teilstaatlichen Casinos Austria AG. Schmid hatte sein Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und WhatsApp- sowie andere Nachrichten gelöscht. Mehr als 300.000 Chatnachrichten können jedoch aus dem Cloud-Speicher wiederhergestellt werden.

© APA Journalisten-Legende Hugo Portisch ist tot: Er wurde 94 Jahre alt. Vielen Österreichern galt er als der Vermittler österreichischer Zeitgeschichte schlechthin. Der breiten Öffentlichkeit wurde Portisch als Chefkommentator des ORF bekannt.

© APA Die 2.300 MAN-Mitarbeiter entscheiden in einer Urabstimmung darüber, ob der Standort ihres Werks an Investor Siegfried Wolf verkauft werden soll. Dafür müsste die Belegschaft Gehaltskürzungen und Personalabbau in Kauf nehmen. Andererseits droht der Konzern MAN mit der völligen Schließung. Letztlich stimmen 63,9 Prozent der MAN-Belegschaft gegen die Übernahme des Betriebes durch Siegfried Wolf. Nach zähen Verhandlungen darf Wolf MAN im Juni doch noch übernehmen.

Die Welt trauert um Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin: Prinz Philip war über 73 Jahre der Mann an der Seite von Queen Elizabeth. Mit Disziplin, Haltung und einer großen Portion schwarzen Humors. Er war aber auch „der König der Fettnäpfchen“

© apa Rudi Anschober wirft hin – Wolfgang Mückstein wird neuer Gesundheitsminister.

© APA Die Staatsanwaltschaft weitet in der leidigen Causa Commerzialbank ihre Ermittlungen aus, jetzt wird auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil näher ins Visier genommen. Nach Vorwürfen aus der ÖVP wegen angeblich falscher Aussagen des SP-Landeschefs beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft nun Doskozils Diensthandy. Konkret geht es um ein Telefonat zwischen dem Landeshauptmann und Helmut Ettl, dem Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), nach dem Tag der großen Bankpleite im Burgenland.

© APA Roter Streit: Burgenlands Landeschef Doskozil zieht sich aus der Bundespartei zurück, kandidiert auch nicht mehr als Partei-Vize.

© GEPA Stadionumbau, Transferflops, Corona – so häuften sich Austria-Schulden an. Alarmstufe Rot in Favoriten. Die Gesamtschulden der Veilchen sollen 78 Millionen Euro betragen.

Germanistik-Studentin Marlene Engelhorn möchte 90 Prozent ihres Millionenerbes spenden. „Weil in Österreich Vermögen und damit Macht und Lebenschancen wahnsinnig ungerecht verteilt sind“, sagt sie im TV-Interview.

© Getty Images Rechtzeitig vor dem Ende des Gastro- und Kultur-Lockdowns werden Erleichterungen für Geimpfte beschlossen. Ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung gelten Geimpfte negativ Getesteten als gleichgestellt und können sich den Zutrittstest zu Gastronomie und „körpernahen Dienstleistungen“ sparen.

© Getty Images Gates-Scheidung: Schlammschlacht um 130 Milliarden. Es gibt keinen Ehevertrag, nur einen „Trennungsvertrag“, Demnach steht beiden Ehepartnern je eine Hälfte des Vermögens zu.

© APA / AFP 1.600 Raketen der Hamas hageln auf Israel. Auslöser für die neuerliche Gewalteskalation zwischen Israel und militanten Palästinensern sind Ausschreitungen in Jerusalem.

© APA Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nimmt Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli auf. Beide werden der Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss verdächtigt und als Beschuldigte geführt. Grund für die Ermittlungen sind die Vorgänge um die Bestellung des Aufsichtsrats und des Alleinvorstands der Österreichischen Beteiligungs AG. Hier sollen Kurz und Bonelli den U-Ausschuss falsch informiert haben, es gilt die Unschuldsvermutung.

© APa Österreich erwacht aus dem Pandemie-Koma: 55.000 Gastronomiebetriebe, Theater, Kinos, Fitnessstudios öffnen nach sieben Monaten wieder ihre Türen. Kanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Tourismusministerin Köstinger und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer zelebrieren die Öffnung der Gastronomie im Schweizerhaus im Wiener Prater.

© APA Seilbahn-Unglück in Italien:14 Menschen sterben, nur ein fünfjähriger Bub überlebt. Als Eitan aus dem Koma erwacht, fragt der Vollwaise nach seinen Eltern.

© APA / AFP Die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine in Belarus sorgt international für Entsetzen. Wegen einer vermeintlichen Bombendrohung wird das Flugzeug, das aus Athen kommt, umgeleitet und Regierungskritiker Roman Protassewitsch und dessen Freundin festgenommen.

© oe24.TV Der tragische Tod der Reporterlegende ist ein Schock für die heimische Sportwelt und Prominenz. Der Kult-Moderator stirbt völlig überraschend an einem Aorta-Riss. Er wurde nur 72.

© APA Im Kampf gegen Herbert Kickl wirft Norbert Hofer das Handtuch. Nach nicht einmal zwei Jahren tritt er ab.

© Getty Images Zweites Baby für Meghan und Harry: Töchterchen Lilibet erblickt das Licht der Welt.

© Getty Images Corona-Inzidenz bei 30: Die Zahl der Corona-Infektionen sinkt stetig, am 4. Juni sind es im gesamten Bundesgebiet nur 333 Fälle. Das Burgenland verzeichnet sogar keine einzige Neuinfektion – erstmals seit August 2020. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit bei 30,3, die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist 118 um 33 % niedriger als in der Woche zuvor.

© GEPA Österreich schreibt mit dem erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der EURO Fußballgeschichte und bringt Champion Italien an den Rand einer Niederlage.

© Getty Images Christian Eriksen bricht am 12. Juni beim 0:1 der Dänen in der Gruppenphase gegen Finnland auf dem Spielfeld zusammen und bleibt regungslos liegen. Herzstillstand. Teamärzte und Sanitäter leiten mit Herzdruckmassagen sofort lebensrettende Maßnahmen ein. Währenddessen versammeln sich die Mitspieler, teils mit Tränen in den Augen, geschlossen um ­Eriksen und schirmen ihn von den Kameras ab. Nach knapp 15 Minuten wird Eriksen mit einer Rettungstrage vom Platz in den Innenraum des Stadions in Kopenhagen gebracht. Plötzlich kommt die Nachricht: Der 29-Jährige ist wieder bei Bewusstsein.

© APA/AFP Ökokatastrophe: Eine Schleimschicht überzieht das Marmarameer, verschandelt die Strände, verstopft die Häfen und erstickt das Leben unter Wasser. Der grässliche Meerschleim ist eine Folge der zunehmenden Wasserverschmutzung und ist auch für Menschen gefährlich. Die Katastrophe hat auch deutliche Auswirkungen auf das Ökosystem des Binnenmeeres: „Insgesamt sind bereits 60 Prozent der Spezies verschwunden“, sagt der Hydrobiologe Levent Artuz. Der Schleim treibt an vielen Stellen an der Oberfläche, wird an Küsten gespült und macht das Fischen unmöglich.

© APA Präsident Van der Bellen schickt Minister Blümel den Exekutor. und fordert unvollständige Akten ein.

© APA / AFP Sechs Tote und 200 Verletzte: Mit bis zu 400 km/h fegt ein Tornado über Südmähren und hinterlässt ein Bild der Zerstörung.

© Getty Images Der als „Champlain Towers South“ bekannte Wohnkomplex mit 130 Apartments in Miami-Surfside stürzt um 1.20 Uhr früh teilweise ein. Die Besitzer der Wohnungen werden im Schlaf überrascht. Innerhalb weniger Sekunden werden 55 Wohneinheiten in die Tiefe gerissen. In den Trümmern sterben 98 Personen. Später wird bekannt, dass schon ein Jahr zuvor in dem 12-stöckigen Haus Risse aufgetaucht sind. Ein Teil des in den 1990er-Jahren errichteten Gebäudes ist um mehrere Millimeter abgesunken. Das führte zu erheblichen Spannungen in dem Gebäude, die letztlich zu dem Kollaps führen.

© APA Die 13-jährige Leonie aus Tulln wird am 26. Juni tot auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt aufgefunden. Ihre Leiche lehnt an einem Baum. Das Mädchen hat am Tag zuvor zwei Afghanen am Donaukanal getroffen, wo ihr die beiden Ecstasy verabreicht haben sollen. Dann sollen sie gemeinsam mit dem Mädchen und einem weiteren Landsmann in dessen Wohnung in die Donaustadt gefahren sein, wohin auch ein vierter Verdächtiger gekommen ist. Es gilt die Unschuldsvermutung.

© APA/GEORG HOCHMUTH Matura-Schock: Mehr Fünfer in Mathe. 4,5 % der Schüler fielen heuer bei der Mathematik-Matura durch. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 2,5 %.

© Getty Images OECD einigt sich auf weltweite Steuerreform ab 2023. 130 Länder beschließen einen Mindeststeuersatz von 15 % für global tätige Unternehmen und fairere Versteuerungsrechte.

© Getty Images Haitis Präsident erschossen. Ein Killerkommando erschießt den umstrittenen Präsidenten Haitis, Jovenel Moïse. Als Auftraggeber verdächtigt wird Premierminister Ariel Henry.

© APA/WASSERRETTUNG LV SALZBURG Zug der Murtalbahn entgleist. Das Triebfahrzeug kollidiert mit einem auf die Gleise gestürzten Baum und stürzt in die Mur. 17 Schülerinnen und Schüler werden verletzt.

© LPD Steiermark Schlangenalarm. Erst wird ein 68-jähriger Grazer auf dem Klo von einer Schlange in die Genitalien gebissen und verletzt. Die ungiftige Albino-Netzpython gehört seinem 24-jährigen Nachbarn. Nur einen Tag später findet eine Wienerin in ihrer Kloschüssel eine Python. Sie entdeckt das rund einen Meter lange Tier jedoch rechtzeitig und bleibt somit unverletzt.

© Facebook/Sebastian Kurz Stolz. „Wir sind überglücklich und dankbar, dass wir bald zu dritt sein werden“, lässt Kurz in einem Posting auf Facebook und Instagram wissen. Er und seine Lebensgefährtin Susanne Thier erwarten ihr erstes Kind. Dazu postet er ein Foto mit seiner Susanne im Kornfeld. Das Baby selbst kommt in den frühen Morgenstunden des 27. November: Es ist ein Bub: Um ca. sechs Uhr in der Früh erblickt Konstantin das Licht der Welt.

© Getty Images Italien gewinnt Fußball-EM. Die Italiener besiegen in Wembley im Finale England mit 3:2 im Elfmeterschießen und holen damit ihren zweiten EM-Titel nach 1968.

© Getty Images EU-Kommission legt Klimapaket vor. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen auf 55 % des Werts von 1990 sinken. 2035 kommt das Aus für Verbrenner-Zulassungen.

© AFP/APA Jahrhundertflut schockt Deutschland, ganze Orte verschluckt. Das Ausmaß der Flutkatastrophe in Deutschland, aber auch in Belgien und den Niederlanden, ist unvorstellbar. 184 Personen sterben allein in Deutschland. Viele sind in ihren Häusern, Kellern oder auch Autos ertrunken, andere kommen in den Schlammmassen ums Leben. Rasch ist klar: Die Todesflut ist eine Jahrhundert-Katastrophe.

© APA/VOGL-PERSPEKTIVE.AT/ MIKE VOGL Hallein versinkt: Flut trifft auch Österreich. Ein Ausläufer des Tiefs „Bernd“ trifft Österreich. In Hallein verwandelt sich der normalerweise 10 bis 15 Zentimeter tiefe Kothbach innerhalb von einer Viertelstunde in einen meterhohen reißenden Fluss, der die historische Altstadt verwüstet.

© AFP/APA Tadej Pogacar erneut Tour-de-France-Triumphator. Der 22-jährige Slowene (UAE Team Emirates) kann seinen Vorjahressieg bei der Frankreich-Rundfahrt wiederholen.

© Getty Images Baden bei Wien wird Weltkulturerbe. Die Kurstadt wird von der UNESCO in den erlesenen Reigen der „Great Spa Towns of Europe“ aufgenommen.

© Getty Images Die Niederösterreicherin Anna Kiesenhofer sorgte aus heimischer Sicht für die große Sensation bei den Olympischen Spielen in Tokio. Als Außenseiterin eroberte die 30-Jährige die Goldmedaille im Rad-Straßenrennen der Frauen.

© TZOe MFellner Schock-Nachricht: Nach zwölf Jahren geht die Be­ziehung zwischen Marcel Hirscher und seiner Laura zu Ende. Im Zuge der Trennung wird auch bekannt, dass das Paar zwei Kinder hat: „Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander und bitten jetzt, unsere ­Privatsphäre zu respek­tieren“, erklärt Hirscher. Das Paar war seit 2009 ­zusammen und hatte 2018 heimlich auf Ibiza gehei­ratet.

© Getty Images 115 Millionen. David Alaba unterzeichnet bei Real Madrid einen Fünfjahresvertrag – und casht bei den Königlichen so richtig ab. Der 29-Jährige verdient bis zum Vertragsende 2025/2026 mindestens 115 Millionen Euro brutto. Pro Saison gibt es ein Fix-Gehalt von 19,47 Millionen Euro. Das Handgeld beträgt 17,7 Millionen.

© Getty Images 300 Corona-Fälle nach Kroatien-Cluster. Beim Party-Festival „Austria goes Zrce“ auf der Insel Pag stecken sich über 300 heimische Teilnehmer mit dem Corona-Virus an.

© AFP Belarus-Dissident tot in Kiew. Der Regimekritiker Witali Schischow wird in einem Park erhängt aufgefunden. Präsident Lukaschenko bestreitet, mit dem Tod zu tun zu haben.

© Gepa Pictures Gerettet: Weißrussische Sprinterin Timanowskaja setzte sich ab. Nach Kritik an den Sportfunktionären ihrer Heimat wird die belarussische Sprinterin Kris­tina Timanowskaja aus dem Olympia-Team ausgeschlossen. Aus Angst vor Repressalien verweigert die 24-Jährige den Heimflug, bittet am Tokioter Flughafen um Hilfe. Timanowskaja erhält darauf von den japanischen Behörden Polizeischutz, die polnische Botschaft in Tokio stellt ihr ein humanitäres Visum aus.

© Getty Images Wirbel um Linz-Werbevideo. Nach einem ironischen Werbeclip des Linzer Tourismusverbandes tobt die Stadt-FPÖ, auch Bürgermeister Luger (SPÖ) distanziert sich.

© Getty Images Sensations-Comeback: Helene Fischer kehrt an die Chartspitzen zurück. Von null auf eins bei iTunes. Und das nicht nur wie erwartet in Österreich, sondern natürlich auch in Deutschland und der Schweiz. Starkes Hit-Comeback für Helene Fischer nach vierjähriger CD-Pause. Mit dem Hit „Vamos a Marte“, einem Duett mit Latino-Superstar Luis Fonsi, startet die Schlagerqueen wieder voll durch, singt dabei erstmals sogar ein paar Zeilen auf Spanisch.

© AFP Klimaschock: In der Türkei, Griechenland und Süditalien wüten Waldbrände. Die Hitzewelle in Südeuropa und der Türkei sorgt für die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. In der Türkei werden über 100.000 Hektar Wald und Felder zerstört, die Urlaubsregion um Antalya ist besonders betroffen.

© Getty Images Razzia im Schweinestall. Nach der Entführung zweier Jungschweine durch Tierrechtler durchsucht die Polizei ein oberösterreichisches Tierasyl. Fehlanzeige.

© APA/ROBERT JAEGER Klare Mehrheit: ORF-Stiftungsrat macht Roland Weißmann zum Boss. Um 15 Uhr ist die Wahl entschieden. Der bisherige ORF-Finanzdirektor Roland Weißmann hat eine satte Mehrheit von 24 Stimmen im ORF-Stiftungsrat. Damit erzielt er sogar eine Zweidrittelmehrheit. Ein Triumph für ihn und die ÖVP, deren Favorit er war.

© Getty Images Chaos nach Bahnstreik in Deutschland. Die Lokführergewerkschaft beginnt einen dreitägigen Streik. Eine zweite Arbeitsniederlegung folgt im September.

© AFP Erdbeben auf Haiti fordert 2.200 Opfer. Das Beben der Magnitude 7,2 (Richter-Skala) im Südosten der Insel zerstört über 130.000 Häuser.

© AFP/APA Taliban-Kämpfer erobern Afghanistan in einem Blitzkrieg. Kampflos ziehen die Taliban in die afghanische Hauptstadt Kabul ein. Für die westlichen Regierungen ist der schnelle Durchmarsch der ­Islamisten ein Schock. Mit ­einem so schnellen und vollständigen Kollaps der afghanischen Regierung von Präsident Ghani, der ins Ausland flüchtet, hat kaum jemand gerechnet. Jetzt müssen unter immensem Zeitdruck Evakuierungsmaßnahmen für Tausende in Afghanistan gestrandete Diplomaten, Vertreter westlicher Hilfsorganisationen und ihre afghanischen Partner organisiert werden.

© TZOe Artner Hebein tritt aus Partei aus. Die grüne Wiener Ex- Vizebürgermeisterin Birgit Hebein begründet ihre Entscheidung mit der Flüchtlings­politik der Regierung.

© Gepa Pictures Habsburg siegt in Le Mans. Ferdinand Habsburg gewinnt bei seinem Le-Mans-Debüt gemeinsam mit Robin Frijns und Charles Miles das legendäre 24-Stunden-Rennen in der LMP2-Klasse.

© Karl Schoendorfer Birgit Lauda hat einen Neuen. Niki Laudas Witwe Birgit (42) zeigte sich bei den Salzburger Festspielen an der Seite eines neuen Mannes. Es war gleichzeitig einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte nach dem Tod der Rennfahrer-Legende im Mai 2019.

© APA Der Schlagzeuger der Rolling Stones, Charlie Watts, stirbt 80-jährig in einem Londoner Krankenhaus.Watts galt als Gentleman der Band, der das Rampenlicht mied. Mehrmals gelang es Watts, die beiden Frontleute Mick Jagger und Keith Richards nach Streitereien zu versöhnen.

© APA/HERBERT NEUBAUER Strache verurteilt: 15 Monate bedingt wegen Bestechlichkeit. Äußerlich wirkt HC Strache ruhig, doch innerlich kocht der frühere FPÖ-Obmann und Vizekanzler nach knapp vierstündiger Verhandlung. Denn Richterin Claudia Moravec-Loidolt spricht ihn im 1. Ibiza-Prozess schuldig! In erster Instanz wegen Bestechlichkeit bekommt er 15 Monate bedingte Haft. Die Richterin gibt ihm eine dreijährige Probezeit. Der mitangeklagte Besitzer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, bekommt wegen Bestechung zwölf Monate auf Bewährung. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

© Getty Images Neo-Bayer: Sabitzer war Wunschkandidat von Trainer Nagelsmann. Marcel Sabitzer wechselt zum FC Bayern! Der 27-Jährige kostet 15 Millionen Euro Ablöse, unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

© all Strafen für Raser erhöht. Führerscheinentzugsdauer und Strafhöchstmaß meist mehr als verdoppelt. Das Höchstmaß von 2.180 auf 5.000 Euro.

© Twitter/ABBA ABBA: nach 40 Jahren neues Album. Comeback des Jahres. ABBA sind zurück! Die schwedische Rekord-Band – über 375 Millionen verkaufte CDs, zwei Dutzend Hits und der Song-Contest-Sieg 1974 – beendet ihre fast 40-jährige Auszeit. „Wir waren nie getrennt, nur in einer langen Pause!“

© Getty Images Inflation auf Rekordkurs: Lebensmittelpreise ziehen kräftig an. Die Statistik Austria gibt alarmierende Zahlen bekannt: Mit 3,2 Prozent im September ist die Inflation auf Rekordkurs – seit Dezember 2011 lag sie nicht mehr so hoch. Preistreiber Nr. 1 war Energie: Heizöl verteuerte sich im Jahresvergleich um 30 %, Superbenzin um mehr als ein Viertel.

© Getty Images Schock-Meldung: Wieder wird Charlène ins Spital eingeliefert. Nur einen Tag zuvor verkündete Fürst Albert von Monaco (63) noch in „People“ die Rückkehr von Ehefrau Charlène. Seit März saß die ehemalige Schwimmerin nun schon in ihrer Heimat Südafrika fest. Die Fürstin musste nach einem Zusammenbruch in ein Spital nördlich von Durban, eingeliefert werden. Ihre Schwägerin Chantell Wittstock verrät in der „Bild“-Zeitung: „Sie hatte starke Schmerzen“ Laut den behandelnden Ärzten sei ihr Zustand stabil, sie konnte das Spital nach einer Nacht wieder verlassen.

© Getty Images Au revoir! Welt trauert um Filmstar Jean-Paul Belmondo. Die französische Filmlegende Jean-Paul Belmondo stirbt in Paris im Alter von 88 Jahren. Belmondo, ein ehemaliger Boxer, spielte in knapp 100 Kinofilmen mit und war in über 40 Theaterrollen zu sehen. Eine seiner bekanntesten Rollen, die sogleich seinen Durchbruch als Leinwandstar bedeutete, war die des Kleinkriminellen Michel in Jean-Luc Godards Klassiker „Außer Atem“ aus dem Jahr 1959.

© APA/ANJA OBERKOFLER Schulbeginn im Osten mit Sicherheitskonzept. „Alles spült!“ Schüler müssen einmal pro Woche zusätzlich zu den Antigen-Tests einen PCR-Test machen.

© APA/HANS PUNZ Peinliche Niederlagen des ÖFB-Teams in WM-Quali. Schied das ÖFB-Team bei der EM noch erhobenen Hauptes aus, beginnt der Fußball-Herbst mit zwei peinlichen Niederlagen. Nach einem 2:5 auswärts gegen Israel und einem 0:1 in Wien gegen Schottland rutscht das Team in der Weltrangliste im September um sechs Plätze auf den 29. Rang ab, im Oktober dann auf den 32. Trotz dreier Siege in den letzten vier Spielen (2:0 gegen die Färöer, 4:2 gegen Israel und 3:1 gegen Moldawien, 0:1-Niederlage gegen Dänemark), beendet unser Nationalteam die Qualifikation nur am vierten Gruppenplatz, kann sich im Frühjahr aber wegen des guten Abschneidens in der Nations League für die Endrunde in Katar qualifizieren.

© APA/ROLAND SCHLAGER Ex-SPÖ-Minister Caspar Einem plötzlich verstorben. Der Politiker war von 1995 bis 1997 Innenminister, danach bis 2000 Minister für Wissenschaft und Verkehr.

© Viyana Manset Haber Doppelmord an zwei Frauen: Somalischer Asylwerber tötet seine Ex und deren Freundin. Österreichweite Empörung löst der Doppelmord im Gemeindebau in Wien-Favoriten aus: Weil er gehört hat, dass seine Ex-Frau einen Neuen hat, tötet ein 28-jähriger somalischer Asylwerber Shukri A. (37) und deren beste Freundin Ina Mohamed H. H. arbeitete als Übersetzerin bei der Caritas und ist zufällig zu Besuch. Die Frauen werden erstochen. Auch schlägt der Somalier mit einem Nudelwalker auf die beiden Frauen ein. Die vierjährige gemeinsame Tochter ist während der Tat zum Glück im Kindergarten. Nach der grauenhaften Bluttat taumelt der 28-Jährige durch Favoriten und erzählt Passanten, dass er gerade zwei Frauen in einer Wohnung getötet hat.

© AFP/APA Neuer Corona-Stufenplan der Regierung tritt in Kraft. Drei-Stufen-Plan: Die Bundesregierung koppelt die Inzidenzzahlen mit den Corona-Patienten auf den Intensivstationen.

© APA/ROBERT JAEGER 2,5G in Gastro, 3G bei Events: Strengere Regeln für Wien. Angesichts steigender Auslastung der Intensivstationen verschärft Wien als erstes Bundesland die Corona-Maßnahmen. Ab 1. Oktober gilt für Nachtlokale und Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern die 2G-Pflicht (geimpft oder genesen).

© all Neue Königin im Bienenstock: Lugner will sich verloben. Nach nicht einmal sechs Monaten will Richard Lugner (88) im Oktober mit seiner Freundin Simone „Biene“ Reiländer (39) zusammenziehen. Doch damit nicht genug, der Baulöwe denkt gar wieder ans Heiraten: „Da wir es beide ernst meinen, steht einer Verlobung nichts im Wege“, erzählt er freudig im Talk mit ÖSTERREICH.

© APA/HANS PUNZ Null G – Herbert Kickl kontert Gerüchten, geimpft zu sein. FPÖ-Chef Herbert Kickl legt als Nachweis, nicht geimpft zu sein, einen Blutbefund vor. Damit reagiert er auf die wenige Tage davor von „Falstaff“-Herausgeber Wolfgang Rosam bei Fellner!Live getätigte Behauptung, der impfkritische Parteiobmann habe eine heimliche Immunisierug hinter sich.

© APA/TEAM FOTOKERSCHI OÖ-Wahlen: Impf-Gegner im Landtag. Zwar gewinnt bei der Oberösterreich-Wahl ÖVP-Kandidat Thomas Stelzer und erfüllt dabei die Erwartungen. Die ÖVP verteidigt den ersten Platz mit 37,6 Prozent souverän und kann auch leicht zulegen (+1,3 Prozentpunkte). Die wahre (Negativ-)Sensation ist aber eine Nicht-Partei, die zwei Wochen vor der Wahl noch niemand gekannt hat: Die MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte), der Sammel-Verein der Impf-Gegner. Ohne Programm, ohne Spitzenkandidat, vor allem ohne einen Euro Wahlkampfbudget und aus dem Stand heraus holt die Gruppe über sechs Prozent der Stimmen. Ihre radikale Ablehnung der Corona-Impfung hat die OÖ-Wahl zu einer Impf-Wahl gemacht und die Großparteien ÖVP und FPÖ abgeräumt.

© APA/ERWIN SCHERIAU Elke Kahr: Alle staunen über »Lenin-Graz«. Links statt rechts: Die Wahl in der steirischen Landeshauptstadt endet mit einem „Mega-Beben“ und einem Debakel für Langzeitbürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Die KPÖ überholt die ÖVP und übernimmt Platz eins, Nagl hat damit nach 18 Jahren endgültig ausgedient – noch in den Abendstunden gibt er auf.

© Getty Images Wahlen in Deutschland, Merkels Abschied. Deutschland hat gewählt, und plötzlich ist alles anders: „Erster werden oder ab in die Opposition“ hat die CSU, Schwesterpartei der CDU, vor der Wahl lautstark getrommelt. Jetzt ist ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet (60) krachend gescheitert, hat ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Minus 8,9 Prozent. Der Traum von der Macht ist ausgeträumt.

© AFP Letzter Auftritt: Zum letzten Mal als 007 im Einsatz: Daniel Craig. „Keine Zeit zu sterben“. Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Titelrolle wurde bereits 2019 fertiggestellt, coronabedingt musste die Weltpremiere sieben Mal verschoben werden. Das 163-Minuten-Epos schließt den 2006 mit „Casino Royale“ begonnenen Handlungsbogen ab. Bonds Gegenspieler ist diesmal Lyutsifer Safin (Rami Malek), der als irrer Terrorist droht, die Menschheit auszulöschen.

© TZOe Fuhrich Ab sofort gilt in Wien 2G-Regel in der Nachtgastro. Strengere Pandemie-Regeln gelten auch bei größeren Events. Dies soll die Impfquote nachhaltig steigern.

© APA/BARBARA GINDL Alko-Lenker zu zehn Monaten Haft verurteilt. 37-Jähriger muss für Unfall mit zwei Promille drei Monate unbedingt in Haft und in Therapie wegen Alkoholsucht.

© APA/GEORG HOCHMUTH Ex-Kanzler Sebastian Kurz tritt zur Seite. Er geht. Aber trotzdem bleibt Kurz an der Macht. Vorerst. Am Abend des 9. Oktober löst sich das Patt an der Staatsspitze plötzlich auf – verursacht wurde die Krise durch Razzien der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Kanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und bei Getreuen von Sebastian Kurz am Mittwoch, dem 6. Oktober.

© GEPA pictures Impfmuffel Thiem sorgt für Gesprächsstoff. Sein letztes Match auf der ATP-Tour bestritt Österreichs Tennis-Ass im Juni bei den Mallorca Open, seither zwang eine Verletzung Dominic Thiem zu einer Zwangspause. Geplantes Comeback: bei den Australian Open Ende Jänner 2022. Einziges Hindernis: Australien bekräftigt, bei den Einreisebestimmungen keine Ausnahmen für Tennisstars zu machen – nur Geimpfte dürfen rein. Bei einer Pressekonferenz erklärt Thiem allerdings, noch nicht geimpft zu sein, er hoffe noch auf eine rechtzeitige Zulassung des Totimpfstoffs Novavax, werde sich aber ansonsten mit etwas anderem impfen lassen.

© AFP/APA Unendliche Weiten: Captain Kirk im Weltall. Eine Blue-Origin-Rakete des Amazon-Gründers Jeff Bezos brachte William Shatner in eine Höhe von über 100 Kilometern, knapp oberhalb der Grenze zwischen Atmosphäre und Weltall. „Ich habe schon so viel über das Weltall gehört“, so Shatner im Vorfeld. „Jetzt kann ich es mir mit eigenen Augen ansehen.“ Mit an Bord waren drei weitere Weltraumtouristen. Während Shatner auf Einladung Bezos’ gratis flog, ließen diese sich den Raumflug rund 173.000 Euro kosten.

© APA/EXPA/JFK Roswitha Stadlober wird zur ÖSV-Präsidentin gewählt. Mit der Ex-Skirennläuferin steht erstmals eine Frau an der Spitze des österreichischen Skiverbands – und ein Vollprofi.

© TZOe Niesner Lisi Neuer Teuer-Schock: Spritpreis erreicht jetzt das Rekordniveau. Profitierten die Autofahrer voriges Jahr noch von der Corona-Krise und dem daraus entstehenden Überangebot an Rohöl und günstigen Preisen, überschritten die Weltmarktpreise diesen Herbst das Rekordniveau von 2012. Die Erholung der Konjunktur und die angesichts des Mangels an Erdgas gestiegene Nachfrage nach Öl zur Stromerzeugung machen sich an den Zapfsäulen bemerkbar.

© APA/ROBERT JAEGER Flüchtlinge sterben in Kleinbus: Sie sind erstickt. Wieder ein Schlepperdrama an der österreichisch-ungarischen Grenze. Bundesheersoldaten stoppen auf einem Güterweg in der Siegendorfer Puszta (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen Kleinbus. Der Lenker springt gleich aus dem Wagen und flüchtet zu Fuß Richtung Ungarn. Als die Soldaten die Heck-Türe des Kleinbusses öffnen, entdecken sie eingepfercht auf der Ladefläche 27 Männer. Es sind syrische Flüchtlinge. Zwischen den Migranten liegen zwei Tote. Sie sind wohl erstickt. Die beiden Männer waren 33 und 37 Jahre alt.

© Getty Images Lähmende Schulterschmerzen: Sorge um Anna Netrebko. Opern-Diva Anna Netrebko sagt ihre Auftritte im Musikverein und an der Wiener Staatsoper ab. „Ich leide seit vielen Monaten an lähmenden Schmerzen in der Schulter, mein Arzt hat mir geraten, mich dringend einer Operation zu unterziehen und danach eine physische Rehabilitation zu beginnen“, so die Sopranistin.

© AP Alec Baldwin: »Mein Herz ist gebrochen«. Es ist die Tragödie des Jahres: Hollywood-Star Alec Baldwin (63) hat bei Dreharbeiten zum Western „Rust“ Kamerafrau Halyna Hutchins (42) erschossen und Regisseur Joel Souza (48) verletzt. Es handelt sich um einen grässlichen Unfall: Der Filmstar hatte bei der Produktion seines Westerns in Santa Fe (US-Bundesstaat New Mexico) mit einer (vermeintlichen) Platzpatronenpistole geschossen. Getroffen werden die Kamerafrau und der Regisseur.

© AFP Sorge um Queen Elizabeth. Elizabeth II. (95) muss eine Nacht im Krankenhaus verbringen, kehrt aber am Folgetag nach Windsor Castle heim. Die Ärzte verordnen ihr einige Tage Ruhe.

© Petro Domenigg / Sky Studios / W&B Television Start der Ibiza-Serie auf Sky, Strache tobt über Miniserie. Der Pay-TV-Anbieter Sky bringt mit „Die Ibiza-Affäre“ eine vierteilige Miniserie über jenen für FPÖ-Chef Strache verhängnisvollen Abend und dessen Vorgeschichte auf die Bildschirme. In der Polit-Groteske tritt Nicholas Ofczarek als dubioser Privatdetektiv Julian H. auf, Andreas Lust gibt einen genialen Strache und Julian Looman brilliert in der Rolle des Gudenus.

© APA/EINSATZDOKU/LECHNER Feuer im Forst: Größter Waldbrand Österreichs. 13 Tage kämpfen Feuerwehr, Polizei und Bundesheer in Hirschwang an der Rax gegen die Flammen. Es ist der größte Waldbrand in Österreichs Geschichte: 115 Hektar sind im Gemeindegebiet von Reichenau vernichtet, 750 Helfer der Feuerwehr, des Bundesheeres und der Bergwacht sind im Dauereinsatz. 14 Helikopter von Polizei und Heer löschen, auch Helfer aus dem Ausland fliegen ein: Italien schickt zwei Canadair-Flugzeuge, aus Deutschland kommen zwei Spezialhubschrauber – Sikorsky CH-53 – und aus der Slowakei eine Maschine vom Fabrikat Mil Mi-17.

© APA/ROLAND SCHLAGER Wahlversprechen: Ministerin Gewessler setzt das Klimaticket durch. Am Nationalfeiertag startet eines der Prestigeprojekte von Verkehrsministerin Leonore Gewessler: Das österreichweite Klimaticket. Gewessler hatte im Vorfeld hoch gepokert: Im August dieses Jahres wurde der Start für Oktober angekündigt – noch ohne Einigung mit dem Größten der heimischen Verkehrsverbünde, dem VOR. Wien und Niederösterreich legt sich daraufhin quer, das Klimaticket droht, im Osten nur auf Bahnstrecken gültig zu sein, nicht aber bei Wiener Linien und Regionalbussen. Schließlich einigt man sich auf höhere Ausgleichszahlungen für den VOR.

© APA/ROLAND SCHLAGER Gedenken an die Opfer des Wien-Anschlags. Gedenkveranstaltung und Kranzniederlegung für vier Todesopfer und 20 Verletzte beim Gedenkstein.

© Getty Images Chinas-Tennisprofi nach Missbrauchsvorwurf verschwunden. Nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen Ex-Politiker verschwindet die 35-jährige Peng spurlos. Ein Videotelefonat mit IOC-Präsident Thomas Bach, in dem die 35-Jährige versichert, zu Hause in Peking und wohlauf zu sein, räumt Zweifel, ob Peng tatsächlich frei sei und dass das Regime keinen Druck auf die Athletin ausübe, nicht aus.

© TZOe Fuhrich Corona-Verschärfungen in ganz Österreich. 2G-Regel ersetzt 3G-Regel und gilt österreichweit. Die CoV-Impfung ist nur noch neun Monate gültig.

© AFP/APA Flüchtlings-Erpressung an. EU-Außengrenze. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko schleust seit Sommer Tausende Migranten zur polnischen EU-Außengrenze. Als Rache für verhängte Sanktionen und westliche Unterstützung für die Opposition gegen ihn. Es herrscht Ausnahmezustand. Bei Minustemperaturen campieren Frauen, Kinder, Männer und Ältere aus Syrien, dem Irak und Afghanistan in den Wäldern an der Grenze. Sie sind gefangen im Niemandsland zwischen Polen und Belarus. 15.000 polnische Grenzsoldaten sollen ein Vordringen der Migranten in die EU verhindern.

© Getty Images Roche-Covid-Medikament in der EU zugelassen. Ronapreve kann zur Behandlung von nicht hospitalisierten Covid-19-Patienten sowie zur Prophy-laxe eingesetzt werden.

© APA/ROLAND SCHLAGER Kickl Corona-positiv: Streit um ein Entwurmungsmittel. Der prominenteste Maßnahmen-Kritiker des Landes ist positiv auf Corona getestet worden. Seine Infektion verkündet FPÖ-Chef Herbert Kickl selbst auf Facebook: „Ich muss Euch leider mitteilen, dass ich heute von Seiten der Gesundheitsbehörde die Nachricht bekommen habe, dass ein PCR-Test positiv ist“. Kickl muss sich jetzt 14 Tage lang isolieren. Der Verlauf bei ihm ist mild.

© APA/HELMUT FOHRINGER Erstmals über 15.000 Corona-Neuinfektionen.Allzeithoch an Corona-Neuinfektionen in Österreich: 15.145. Erstmals gibt es 1 Million bestätigte Fälle.

© Getty Images Helene enthüllt Babybäuchlein bei TV-Show ›Klein gegen Groß‹. Die Fans sind natürlich sehr gespannt auf das Babybäuchlein der „Atemlos“-Interpretin: Im November präsentiert Helene zuerst bei „Wetten, dass..?“ im ZDF mit Thomas Gottschalk sowie bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ in der ARD ihren brandneuen Song „Null auf 100“. Und natürlich ihr kleines Babybäuchlein. Sie ist im siebenten Monat schwanger, wirkt rundum glücklich: „Ich bin sehr happy“, jubelt sie.

© monatsrevue.at Kurz nachdem der Kärntner Pilot Roland P. den Unternehmer Hans Peter Haselsteiner (77) am Semmering abgesetzt hat, will er mit der Bell 429 am Heimatflughafen in Wiener Neustadt Ost (LOAN) in der Nähe des Hangars landen. Er herrscht dichter Nebel mit Sichtweiten unter 500 m, am Boden liegt sie bei nur knapp 200 Metern. Auch sind keine Flüge nach Instrumentenflugregeln möglich – die „IFR-Cloudbreaking Procedure“ ist wegen einer Prüfung außer Kraft gesetzt. Der Heli stürzt ab, geht in Flammen auf, der Pilot stirbt. Haselsteiner zeigt sich angesichts der Tragödie und dass er ihr so knapp entkommen war in einer ersten Stellungnahme „völlig geschockt und fertig“.

© APA/HERBERT NEUBAUER Ein neuer Lockdown kommt: Wieder sperren wir zu, Weil die Corona-Zahlen explodieren. Am schlimmsten betroffen sind vorerst Salzburg und Oberösterreich, danach schießt in Kärnten die 7-Tage-Inzidenz auf über 1.450. Bei den 5- bis 14-Jährigen ist in allen Bundesländern die 7-Tage-Inzidenz doppelt so hoch (1.835) wie in der ­Gesamtbevölkerung (990,7). In Salzburg liegt die Zahl Mitte November bei 3.055 und in OÖ bei 2.844, während sie in Wien bloß 1.046 beträgt. Der Salzburger Arzt Richard Greil schlägt in ­ÖSTERREICH Alarm, erstmals wird in Salzburg auch ein Triage-Team zusammengestellt. Fünf Mediziner und ein Anwalt entscheiden, wer ein freies Intensivbett bekommt und wer nicht.

© AFP/APA USA: Auto rast in Weihnachtsumzug. Im Waukesha bei Milwaukee rast ein Auto in eine Weihnachtsparade. Mehrere Tote, darunter auch Kinder.

© TZOe Artner Der Ex-FPÖ-Chef erläutert auf seinem Facebook-Account, weshalb er „finanziell an den Rand des wirtschaftlichen und existenziellen Ruins getrieben“ wurde. Strache: „Ich bitte euch um eine persönliche Unterstützung, Hilfe und Spende, damit ich meine horrenden anwaltlichen Kosten zwecks notwendiger juristischer Verteidigung gegenüber den falschen und verleumderischen Anwürfen weiterhin sicherstellen kann.“ Doch nicht nur finanziell steht Strache vor einem großen Umbruch. Auch seine Ehe ist am Ende. Philippa (33), die als wilde Abgeordnete im Parlament sitzt und 9.228 Euro brutto monatlich verdient, und er leben in Trennung.

© APA/BARBARA GINDL Spitzen-Wechsel: Festspiel-Chefin überrascht alle. Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf galt quasi schon als „ausgemachte“ Nachfolgerin von Helga Rabl-Stadler als Präsidentin der Salzburger Festspiele. Sie wird es nicht. Die Wahl fällt auf Kristina Hammer, eine deutsch/schweizerische Wirtschaftsmanagerin und Marketingexpertin: „Ihr erfolgreicher Berufsweg, ihre Integrationsfähigkeit, die lange Verbundenheit zu den Salzburger Festspielen und ihr kulturelles Engagement als Mitglied des Vorstandes der Freunde der Oper Zürich haben uns überzeugt“, so Landeschef Wilfried Haslauer.

© AFP/APA Ministerin Gewessler stoppt Lobau-Tunnel. Verkehrsministerin Leonore Gewessler stellt klar: „Die Lobau-Autobahn mit dem Tunnel durch das Naturschutzgebiet wird nicht gebaut.“ Ein Hammer. Seit 20 Jahren wird an der 5. Donau-Querung gearbeitet – der 2,9 Mrd. Euro teure Tunnel unter dem Nationalpark sollte die vom Transit stets verstopfte A23 entlasten. Gewessler zieht die Entscheidung alleine durch – von der ÖVP-Regierungs­seite ist zu hören, dass man weder eingebunden noch informiert gewesen sei. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist mit der Absage des Lobau-Tunnels durch Verkehrsministerin Leonore Gewessler „das letzte Wort noch nicht gesprochen“.

© Privat Angelo (4): Jüngstes Corona-Opfer. Erst bemerkt Manuela W. (32) erhöhte Temperatur bei ihrem Sohn Angelo, macht zwei Antigen-Tests mit ihm. Beide positiv. Die Mutter weiß: Angelo hat einen angeborenen Herzfehler, leidet an Bronchitis. Deshalb alarmiert sie den Ärztenotdienst. Eine Ärztin untersucht ihn, hört ihn ab. Tags darauf wird ein PCR-Test durchgeführt, auch der ist positiv, Stunden später verschlechtert sich der Zustand des Kleinen. Er kippt müde weg, seine Lippen werden blau. Angelo wird in die Klinik nach Zwettl gebracht. Doch sein kleines Herz gibt auf.

© TZOe MFellner Kurz ist weg und kehrt der Politik den Rücken. Sebastian Kurz, 35, zieht sich völlig aus der Politik zurück, tritt als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP ab und erklärt in der ÖVP-Akademie nahe seiner Wohnung in Wien-Meidling vor Dutzenden Kameras, warum er Abschied nimmt von 10 Jahren oder 3.878 Tagen in der österreichischen Innenpolitik: „Bei der Geburt meines Kindes ist mir bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt“, sagt er als Begründung: „Ich war die letzten zehn Jahre mit 100 Prozent Begeisterung dabei und hatte immer enorme Freude an der politischen Arbeit.“ Doch diese Begeisterung sei weniger geworden.

© APA/GEORG HOCHMUTH Schallenberg tritt als Bundeskanzler zurück. Die nach dem Rückzug von ÖVP-Chef Sebastian Kurz aus der Politik erwartete Umbildung auch des türkisen Regierungsteams kommt ins Rollen. Donnerstagabend teilte Alexander Schallenberg mit, das Amt des Bundeskanzlers zur Verfügung zu stellen - "sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen sind".

© Getty Images Star-Comedian Mirco Nontschew gestorben. Der in den 90ern mit "RTL Samstag Nacht" einem breiten Publikum bekannt gewordene deutsche Comedian Mirco Nontschew ist mit 52 Jahren gestorben. "Bild" online zitierte dazu seinen Manager und Freund Bertram Riedel: "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit."

© Facebook/Hofer Red Bull Motocross-Star (19) stirbt bei Lawinen-Drama. Bei einem Lawinenabgang auf der Lackenspitze in Tweng im Salzburger Lungau sind am Samstag drei Skitourengeher aus Oberösterreich von einem großen Schneebrett verschüttet und getötet worden. Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr und ein 24-Jähriger aus Wels-Land konnten nur noch tot geborgen werden. Ein 19-Jähriger aus Grieskirchen wurde reanimiert und schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen. Er verstarb im Spital.

© Getty Images Pandemie-Lage durch neue Omikron-Variante verschärft. Erste Fälle der neuen Variante B.1.1.529 werden in der südafrikanischen Provinz Gauteng nachgewiesen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der EU für „hoch bis sehr hoch“. Österreich reagiert besorgt. Alle Flüge aus dem südlichen Afrika werden gestrichen. Die ersten Omikron-Fälle, die in Österreich bekannt werden, betreffen Tirol: Ein Mann aus dem Bezirk Schwaz, der in Südafrika war, ist positiv

© APA/ROLAND SCHLAGER Nehammer als Kanzler angelobt. Das Kabinett Nehammer ist im Amt. Am Montag gelobte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den bisherigen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) als neuen Bundeskanzler an, zusammen mit den nach dem Politik-Rückzug Sebastian Kurz neuen ÖVP-Regierungsmitgliedern. Der Präsident gab der Regierung den Auftrag mit auf den Weg, in der Corona-Krise keine falschen Erwartungen zu wecken und abgestimmt gemeinsam zu agieren. Nehammer übernahm das Amt mit einer Dialog-Ansage.

© AFP/APA Historisch! Salzburg im Achtelfinale der Königsklasse. Red Bull Salzburg schreibt Fußball-Geschichte! Als erste österreichische Mannschaft sichern sich die Bullen das Achtelfinal-Ticket in der Champions League. Durch einen 1:0-Erfolg gegen Sevilla steht man als Gruppenzweiter fest.

© APA/FLORIAN WIESER 44.000 bei Corona-Demo in Wiener City. Erneut protestierten Gegner der Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt. Laut Polizeiangaben tummelten sich etwa 44.000 Teilnehmer rund um die Kundgebung am Heldenplatz, zu der auch die FPÖ aufgerufen hatte. FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte dort gegen die Politik der Regierung und verzichtete dabei nicht auf Kraftausdrücke.

© Getty Images Erste Öffnungen nach Lockdown. Der österreichweite Lockdown ging am Samstag zu Ende. Am Sonntag wurde in den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Burgenland die Hotellerie und Gastronomie aufgesperrt, der Gästeansturm war nach ersten Berichten mäßig. In Wien waren die Christkindlmärkte wieder offen, am größten Markt am Rathausplatz wurde zunächst irrtümlich ein Corona-PCR-Test verlangt. In Oberösterreich wird erst am 17. Dezember wieder aufgesperrt.

© Getty Images Erster Titel! Verstappen siegt im WM-Krimi! Auf den letzten Metern des letzten Rennens einer verrückten Saison hat sich Max Verstappen erstmals zum Formel-1-Weltmeister gemacht. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag in Abu Dhabi nach einem umstrittenen Finish vor Lewis Hamilton, den er aber erst in der letzten Runde überholte und sich damit doch noch den schon verloren geglaubten Titel sicherte.

© Screenshot 7 Festnahmen und über 100 Anzeigen bei Corona-Demo. Ein zuerst ruhiger Demo-Tag in Wien ist am Samstagnachmittag außer Kontrolle geraten. Hatten die angekündigten Veranstaltungen von Gegnern der Coronamaßnahmen als Standkundgebungen begonnen, bahnte sich die Menge schließlich unangekündigt den Weg durch die Innenstadt. Auch Sperren wurden durchbrochen. Zwar waren deutlich weniger Menschen als zuletzt unterwegs, trotzdem war die Lage unübersichtlich. Es gab sieben Festnahmen, über 100 Anzeigen und einen verletzten Polizisten.

© APA 30.000 beim Lichtermeer auf Wiener Ringstraße. Um 19 Uhr leuchteten Kerzen, Handy-Lampen und Feuerzeuge auf der Ringstraße auf und bildeten einen Kranz um die Wiener Innenstadt. 10 Minuten dauerte die Aktion. Die Polizei schätzt, dass mehr als 30.000 teilnahmen. Das Gros verteilte sich laut Exekutive auf den oberen Ring (Staatsoper bis Uni Wien), während etwa der Franz-Josefs-Kai dünn besetzt blieb. Initiiert wurde die stille Aktion, bei der der 13.400 Menschen gedacht wurde, die bisher an Corona starben, von Daniel Landau, Bruder des Caritas-Präsidenten. Rund 40 Organisationen, Politiker und weitere Prominente unterstützten das Event.

© Getty Images EU-Kommission genehmigte Novavax-Impfstoff. Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax ist offiziell in der EU zugelassen. Nach einer entsprechenden Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission dem Impfstoff am Montag die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitteilte. Es ist der fünfte Impfstoff mit EU-Zulassung.

© Getty Images Keine Silvester-Partys, Einschränkungen bei Events. Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle schärft Österreich bei den Corona-Regeln neuerlich nach. Nach den Weihnachtsfeiertagen, also ab 27. Dezember, wird die Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr vorverlegt. Damit wird es auch kein Anstoßen zu Silvester in Gaststätten geben. Die maximale Teilnehmerzahl bei Events wird auf 2.000 beschränkt und auch das mit Auflagen. Aus Variantenstaaten wie Großbritannien kann man nur mit drittem Stich ohne Quarantäne einreisen.

© Getty Images Corona: Neue Einreiseregeln gelten. Mit dem heutigen Christtag gelten zum Ärger der Tourismus-Wirtschaft neue Einreiseregeln. Festgelegt wurde das in einer Verordnung, die erst am 23. Dezember erlassen wurde. Im Wesentlichen gibt es Verschärfungen für Personen aus den von der Omikron-Variante schon früh stark betroffenen Staaten Großbritannien, Niederlande, Dänemark und Norwegen. Sie dürfen nur mit dritter Impfung ohne Quarantäne ins Land.