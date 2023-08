Deutscher nach Sturz aus Sessellift in Vorarlberg schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber ist am Freitag bei einem Sessellift-Unglück in Andelsbuch in Vorarlberg schwer verletzt worden.

Ein Sessel kam auf dem Tragseil ins Rutschen und kollidierte mit dem darunter fahrenden Sessel, woraufhin der 65-Jährige unter dem Sicherheitsbügel durchrutschte und schließlich abstürzte. Er wurde schwer verletzt von einem Notarzthubschrauber geborgen. Zwei weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der 65-jährige Deutsche war am Nachmittag mit Begleitung auf der Doppelsesselbahn Niedere von der Bergstation kommend talwärts in Richtung Mittelstation unterwegs, als der Sessel aus bisher unbekannter Ursache ins Rutschen geriet. Sie prallten gegen den darunter fahrenden Sessel, auf dem ebenfalls zwei Touristen aus Deutschland saßen. Der 65-jährige fiel infolge des Aufpralls unter dem Sicherheitsbügel durch - zunächst konnte er sich noch mit Hilfe eines anderen Fahrgastes festhalten, doch nach wenigen Minuten verließen ihn die Kräfte. Der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe in steiles Wiesengelände ab, rutschte über eine drei bis vier Meter hohe Böschung und blieb schließlich auf dem darunterliegenden Güterweg schwer verletzt liegen. Der Deutsche wurde vom Notarzthubschrauber Gallus 1 geborgen und zur Behandlung ins Krankenhaus St. Gallen geflogen. Der Liftbetrieb wurde bis auf weiteres eingestellt. Ermittlungen zur Unfallursache wird die Polizei zusammen mit Experten ab Samstag aufnehmen, hieß es. Lesen Sie auch K.O.-Zuckerl-Trick: Taxler betäuben Kunden Laut einem Insider soll es sich bei den Opfern hauptsächlich um gut betuchte Männer handeln, die teure Uhren oder Gürtel tragen.

Wer ist der irre Obdachlosen-Killer von Wien? Eine genaue Beschreibung des Obdachlosen-Hassers gibt es bisher nicht.

Raftingboot auf Salzach gekentert Bei Eschenau (Gemeinde Taxenbach) im Salzburger Pinzgau ist am Freitag kurz nach 15.00 Uhr auf der Salzach ein Raftingboot in einer Stromschnelle gekentert.