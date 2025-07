Dicke Lippen - Hinterhof-Beautyklinik in Wien ausgehoben

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf eine illegale Schönheitsklinik kam es Donnerstagnachmittag zu einem koordinierten Einsatz der Polizei und des Wiener Magistrats - die mitten in eine Lippenspritzsitzung platzen.

Wien. Im Zuge der Amtshandlung erhärtete sich der Verdacht, dass in der ehemaligen dermatologischen Ordination in der Simmeringer Hauptstraße im Bereich bei der Grillgasse trotz fehlender Genehmigung diverse Schönheitsbehandlungen und –eingriffe angeboten wurden. Betrieben wird die Hinterhofklinik (auf dem Papier) von einem österreichischen Ehepaar, das auch in Niederösterreich tätig ist, und gegen die gesondert ermittelt wird.

© google maps

In den Räumlichkeiten ertappten die Beamten eine 21-jährige Mitarbeiterin (eine einheimische Wienerin) auf frischer Tat, als diese einer 19-jährigen Frau soeben eine Flüssigkeit in die Oberlippe injizierte - die der Beautypatient Russian Lips bestellt hatte, wird es wohl Hyaluronsäure gewesen sein. Eine weitere Kundin (23) gab gegenüber den Beamten an, dass sie nach einem missglückten Eingriff durch eine weitere Mitarbeiterin (eine 36-jährige Serbin) unter Komplikationen litt und deshalb heute zu einer Nachbehandlung in die Klinik gekommen sei. Beide Opfer, die sich selbst aber nicht als solche sehen, lehnten eine Untersuchung durch einen Rettungsdienst ab und begaben sich zur weiteren Abklärung selbstständig in ein Spital.

Bei der Razzia in der Ordi sowie der als Lager genutzten Nachbarwohnung konnte eine Vielzahl an Medikamenten, Injektionen und Spritzen vorgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden hunderte ausgefüllte Aufklärungs- und Einwilligungserklärungen sowie Anamnesebögen gefunden, die auf zahlreiche mutmaßlich getäuschte Kunden schließen lassen, darunter auch Minderjährige.

Die 21-Jährige und die 36-Jährige wurden wegen des Verdachts der Kurpfuscherei angezeigt, die ältere außerdem wegen des Verdachts der Körperverletzung. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Simmering führt die weiteren Ermittlungen.