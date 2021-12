Drama vor Weihnachten: Haus brannte völlig nieder

Besitzer wollte Brand noch selbst löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung.

Spittal. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in den frühen Morgenstunden am Mittwoch sind in der Gemeinde Weißensee ein Hund, zwei Katzen und ein Wellensittich verendet. Laut Polizei wurde der Wohnungsbesitzer (54) vom Rauchmelder geweckt und stellte fest, dass die Couch im Wohnzimmer seines Hauses in Flammen stand. Er versuchte, den Brand mittels Feuer­löscher unter Kontrolle zu bringen, was ihm aber nicht mehr glückte.

Flucht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau flüchtete er aus dem Wohnhaus. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Spittal transportiert. Die Brandursache war vorerst noch unklar. Trotz des raschen Eingreifens der umliegenden sechs Feuerwehren brannte das Haus bis auf die Mauern nieder.