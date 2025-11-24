Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/ Monat, ohne Aktivierungsentgelt.*

Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only Neukund:innen beim bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.

Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif.

SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB innerhalb der EU.

In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung.

*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week