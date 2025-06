Drogenlenker crashte in Familienauto: Vier Verletzte

Das Auto des Wieners gab den Geist auf. Deshalb konnte er nur kurze Zeit geschnappt werden.

Ein 40-jähriger Lenker war am Samstagnachmittag auf der Semmering Schnellstraße bei Natschbach-Loipersbach, Bezirk Neunkirchen unterwegs, als er versuchte das Familienauto zu überholen. Dabei crashte er den Wagen, in dem Vater (35), Mutter (33) und die beiden Kinder des Paares im Alter von 2 und 4 Jahren saßen. Der Wagen wurde in einen Graben geschleudert und überschlug sich. Alle Familienmitglieder wurden bei dem schweren Unfall verletzt.

Der 40-jährige Wiener flüchtete

Statt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, flüchtete der vorerst Unbekannte, der unter Drogen stand und sogar eine Waffe dabei gehabt haben soll. Weil sein Auto defekt war, musste er wenig späte anhalten. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei. So konnte der 40-Jährige Wiener nach dem Unfall gefasst werden.

Neben der Fahrerflucht, dem Drogenkonsum am Steuer wurden dem Lenker auch überhöhte Geschwindigkeit und der Verstoß gegen das Waffengesetz angelastet. Zudem hatte er keinen Führerschein.