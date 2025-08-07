Duo verfolgte ältere Dame bis zum Frisör

Die Höhe der Beute betrug 1000 Euro.

Die Wiener Polizei muss einen mysteriösen Diebstahl aufklären. Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) fielen am Mittwoch zwei Verdächtige auf, weil sie in Meidling eine ältere Dame mit dem Auto verfolgten. Als die Frau in einen Friseursalon ging, ging ihr ein Tatverdächtiger nach, stahl Geld aus der Kassenlade und rannte davon. Als die Polizisten in das Geschäft kamen, war dieses leer und die ältere Frau verschwunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen - die Einvernahmen konnten noch nicht durchgeführt werden - war die Geschäftsbesitzerin gerade auf der Toilette und legte ihre Geldbörse in die Kassenlade. Als einer der Männer in den Friseursalon kam, griff er einfach danach und machte Beute in der Höhe von fast 1.000 Euro. Die beiden Rumänen (32 und 36 Jahre alt) fuhren mit ihrem Auto mit polnischem Kennzeichen davon. Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Duo relativ schnell festnehmen. Das Geld hatten die beiden noch bei sich. Die Geldbörse wurde später bei einem Glascontainer sichergestellt.

Als weitere Beamte in den Friseursalon kamen, um die Besitzerin über den Diebstahl zu informieren, war die ältere Dame - vermutlich eine Kundin - verschwunden. Es soll nun geklärt werden, wohin die Frau ging und ob vielleicht sie zunächst das Opfer eines sogenannten Bankanschlussraubes hätte sein sollen, da sie von den Männern längere Zeit verfolgt wurde.