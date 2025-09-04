Durstige Diebe erbeuteten Gin und Rum

Die Spirituosen haben einen Wert von 50.000 Euro.

Reiche und hochprozentige Beute haben Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch in Klagenfurt gemacht. Die unbekannten Täter brachen ein Fenster sowie eine Doppelflügeltür eines Spirituosengeschäfts auf und stahlen mehrere 100 Flaschen hochwertige Spirituosen wie Rum und Gin.

Außerdem nahmen sie einen Laptop und Bargeld mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag, teilte die Polizei am Donnerstag mit.