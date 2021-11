Ehrung für 40 Polizisten der »Roten Zone«

Kanzler, Vizekanzler und Innenminister gedenken der Opfer und loben Einsatzkräfte.

Helden. Nach neun Minuten war der Wien-Attentäter tot. Zu verdanken ist das dem schnellen Eingreifen der Polizeieinsatzkräfte, die zum Teil angeschossen und schwer verletzt wurden. Heute ehren Innen­minister Karl Nehammer (ÖVP), Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) die knapp 40 Polizisten, die in der Roten Zone standen. „Am Jahrestag der furchtbaren Terrornacht sind wir in Gedanken ganz bei den Opfern. Es hat in dieser Nacht viele Heldinnen und Helden gegeben: Bei den Einsatzorganisationen, aber auch der Zivilgesellschaft“, so Nehammer.