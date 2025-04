»Eierlikör-Kontrollen« im Osterverkehr gestartet

2.000 Lenker wurden kontrolliert.

Stmk. Die Polizei verstärkt wie jedes Jahr die Verkehrsüberwachung rund um Ostern. Der Anlass der Verkehrskontrollen in der Steiermark war laut Polizei der Beginn der Osterferien und das damit verbundene hohe Verkehrsaufkommen. Das Gefahrenbewusstsein der Lenker solle durch die Kontrollen erhöht werden.



2.000 Personen wurden kontrolliert, 1.170 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden ausgestellt. Die Weiterfahrt wurde in 38 Fällen wegen einer festgestellten Alkoholisierung sowie in drei Fällen wegen Drogeneinflusses untersagt. 21 Führerscheine mussten abgegeben werden . Laut Polizei-Aussendung wurden 221 Personen wegen anderer Verkehrsübertretungen angezeigt, 415 Geldstrafen wurden direkt vor Ort eingehoben.

Von Karfreitag bis Ostermontag sind im Vorjahr fünf Menschen im Osterverkehr gestorben, drei davon in der Steiermark, zwei davon in Oberösterreich.