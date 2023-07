Einbrecher schlief in Wohnung von Klagenfurterin ein

Die Uniformierten weckten den 26-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und nahmen ihn fest.

Klagenfurt. Das Einbruchs-Gewerbe ist offenbar ein ermüdendes: Eine 45-jährige Klagenfurterin hat Donnerstagmittag die Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße alarmiert, weil in ihrem Appartement ein Einbruch verübt worden war und der Täter sich noch in der Wohnung befand. Die Polizisten fanden im Domizil der Frau tatsächlich einen jungen Mann - schlafend. Die Uniformierten weckten den 26-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan und nahmen ihn fest.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Mann bereits in der Früh einen Einsatz ausgelöst hatte. Der 26-Jährige hatte nämlich versucht, in eine Wohnung in der Nähe des Tat- und Schlafortes einzubrechen.