wien
© getty

Harter Winter

Eiskalt und windig bei Minusgraden - Schwere Kältewarnung für Wien

19.01.26, 13:50 | Aktualisiert: 19.01.26, 15:54
Der Winter zeigt sich in Österreich weiter von seiner frostigen Seite. Vor allem im Raum Wien und Umgebung, sowie Niederösterreich gilt eine schwere Kältewarnung. 

Laut GeoSphere Austria dominiert zwar vielerorts Sonnenschein, doch vor allem im Osten bleibt es bitterkalt. Für Wien, Niederösterreich und Teile Ostösterreichs gilt aktuell sogar eine schwere Kältewarnung.

Nebelfelder im Westen und Süden

Während sich tagsüber in großen Teilen des Landes häufig die Sonne zeigt, halten sich örtlich Nebel- und Hochnebelfelder. Besonders betroffen sind Becken- und Tallagen, vor allem in Osttirol und Kärnten, wo es stellenweise ganztägig trüb bleiben kann.

Eisige Temperaturen im Osten

Die Temperaturen bleiben deutlich im winterlichen Bereich. Laut GeoSphere Austria liegen die Tageshöchstwerte im Osten und Süden nur zwischen minus 4 und plus 2 Grad. Deutlich milder präsentiert sich der Westen: Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich werden plus 2 bis 9 Grad erreicht – mit den höchsten Werten im Westen des Landes.

© Screenshot zamg

Kräftiger Wind verschärft die Kälte

Zusätzlich sorgt der Wind für eine gefühlte Abkühlung. Im Norden und Osten sowie in Föhnstrichen nördlich des Alpenhauptkamms weht ein lebhaftes Ost- bis Südwindfeld, das die Kälte noch unangenehmer macht. In Wien sorgt der Wind tagsüber für eine gefühlte Temperatur von -8 Grad.

Warnkarte zeigt kritische Regionen

© Screenshot Wetter
 

Die aktuelle Warnkarte von GeoSphere Austria weist für den heutigen Tag mehrere Regionen mit erhöhter Gefährdung aus. Orange eingefärbt sind vor allem Teile Ostösterreichs, Niederösterreichs und Wien – dort gilt eine schwere Kältewarnung.

