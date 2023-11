Erneut Häftling aus Gefängnis geflohen

Am Dienstagabend floh ein Insasse der Justizanstalt Stein. Es ist die zweite Flucht eines Häftlings in Niederösterreich innerhalb von 30 Stunden.

Niederösterreich. Nachdem bereits am Montag ein Strafgefangener (16) aus der Jugendstrafanstalt Gerasdorf geflohen war (die Polizei fahndet nach wie vor nach ihm) – oe24 berichtete – ist nun erneut ein Häftling aus einem Gefängnis in Niederösterreich geflohen. Ein Polizei-Sprecher bestätigt gegenüber oe24 die Fahndung nach einem flüchtigen Strafgefangenen.

Wie bereits zuvor der 16-jährige geflohene Häftling, hat sich auch der am Dienstagabend flüchtige Insasse bei einer Untersuchung im Krankenhaus aus dem Staub gemacht. Er war mit Justizbeamten vor einem Spital, als er die Flucht ergriff.

Gesuchter ist russischer Staatsbürger

Die Flucht des Insassen der Justizanstalt Stein, der in Begleitung von Beamten gewesen war, wurde am Dienstag um etwa 17.30 Uhr gemeldet. Unbestätigten Medienberichten zufolge handelt es sich beim nunmehr Gesuchten um einen russischen Staatsbürger, der u.a. wegen schweren Raubes noch elf Jahre abzusitzen hat.

Vermutet wurde der Mann in den Weinbergen in der Region Krems. An der eingeleiteten Fahndung waren laut Polizeisprecher Stefan Loidl rund 200 Beamte, Hubschrauber und Drohnen beteiligt.