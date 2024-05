Erneute "Blut"-Anschlag: "Free-Palestine"-Demonstrantin festgenommen

Erneut haben Anti-Israel-Demonstranten rote Farbe während einer Demonstration verschüttet. Dieses mal fand die Aktion vor Schloss Laxenburg statt.

Bei einer unangemeldeten Demo vor Schloss Laxenburg im Bezirk Mödling ist am Donnerstag rote Farbe verschüttet worden. Im Inneren befanden sich zum Zeitpunkt der Attacke zwei israelische Forscherinnen.

Laut einem Behördensprecher hatte am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ein Vortrag von zwei israelischen Wissenschaftern stattgefunden. Ziel sei es neben dem medizinischen Kongress gewesen, auch die Beziehungen zwischen den Instituten von Israel und Österreich zu stärken.

Demonstration war unangekündigt

In einem Video, das von der Gruppe "Not in Our Name" auf der Social Media Plattform X geteilt wurde, sieht man, wie zwei Aktivistinnen im Eingangsbereich zum Schloss rote Farbe verschütten und im Sitzstreik "Free-Palestine"-Parolen rufen.

Während in Gaza die Menschen verdursten, wird in Laxenburg am IIASA darüber geredet die Beziehungen zu israelischen Forschern zu stärken ohne ein Wort über die Verbrechen zu verlieren, die Israel gerade in Gaza – auch im Bezug auf die Ressource Wasser – verübt. #österreich pic.twitter.com/qK9KaZsEmd — Not In Our Name Vienna (@ViennaNION) May 16, 2024

Weil die Demo unangekündigt war, war die Polizei verständigt worden. Eine der Frauen ist zu einem Streifenwagen getragen worden und wurde wohl zur Polizeiinspektion Mödling gebracht. Die Identität einer Frau stand auch am Freitag noch nicht fest.