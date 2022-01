EU-Gesetz: Diese Tattoo-Farben sind ab morgen verboten

Ab 4. Jänner sind gewisse Farb-Tattoos EU-weit verboten. Der Grund: Einzelne Inhaltsstoffe der Farbe sollen giftig sein.

Ab 4. Jänner unterliegen gewisse viele Chemikalien in Tattoo-Farben in der gesamten Europäischen Union den Beschränkungen durch die sogenannte REACH-Verordnung.

Insgesamt sind laut European Chemicals Agency (ECHA) etwa 4 000 chemische Substanzen betroffen. Davon gibt es jedoch lediglich für die Pigmente "Blau 15:3" und "Grün7" derzeit keine "adäquate" Alternative. Deswegen erhielten diese Farben einen längeren Übergangszeitraum bis 4. Jänner 2023. Die EU beteuerte, bei ihren Überlegungen die Verfügbarkeit sicherer Alternativen, sozioökonomische Auswirkungen einer Restriktion der betroffenen Substanzen und mögliche Änderungen der Versorgungskette und des Preises miteinbezogen zu haben.

Laut dem deutschen Tattoo-Bundesverband sind zwei Drittel aller Tattoo-Farben am Markt alleine durch das Verbot der beiden Pigmente betroffen. Darauf verweist auch die Österreichische Tätowierer und Piercer Vereinigung (ÖTPV) in einem Facebook-Posting. Die Tattoo-Webseite "feelfarbig" erklärt ebenfalls, dass dadurch zwar zahlreiche Farben aus dem Sortiment verschwinden würden, aber nicht von einem Verlust aller Farben gesprochen werden könne.

Die Tattoo-Szene könnte dennoch zu Beginn des kommenden Jahres aufgrund von Umstellungen, Anpassungen und Lieferengpässen zu kämpfen haben. Der Verein Deutsche Organisierte Tätowierer (DOT) berichtet etwa davon, dass es vielen Herstellern noch nicht gelungen ist, die in Zukunft verbotenen Inhaltsstoffe durch andere zu ersetzen (11). Man habe bisher ungenügende Informationen erhalten, wann mit Alternativen gerechnet werden kann.

"Inwiefern Hersteller ab Jänner REACH-konforme Alternativen für andere Farben anbieten können, ist noch gänzlich unbekannt. Derzeit sieht es so aus, als könnte nur ein Hersteller bis dahin EU-konforme Farben herstellen", erklärte Mark Neubauer, Fachgruppenvertreter der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Es sei gut möglich, dass es einige Zeit dauern könnte, bis wieder geeignete Farben zur Verfügung stehen.

Hersteller von Tattoofarben hätten laut Neubauer große Probleme damit, geeignete REACH-konforme Alternativen zu erzeugen. Diese müssten dann durch das Bewertungsverfahren für den Verbraucherschutz RAPEX geprüft werden. "In Österreich gibt es nur einen Hersteller, der REACH-konforme Farben für Schwarz und Weiß herstellen kann", so der Fachgruppensprecher.

Bei diesem Unternehmen handelt es sich um den steirischen Hersteller "I AM INK". Dort bestätigte man die Sorgen. "Wie beschrieben fallen, wenn wir rein nur die Tatsache der Pigmentverbote betrachten, im Jänner 2023 66 Prozent der Farben weg. Tatsache jedoch ist, dass die Zusammensetzung der Farben im Hier und Jetzt nahezu 100 Prozent noncompliant zur REACH sind und somit gar keine Farbe in diesem Sinne überbleibt. Schwarz und Weiß sind derzeit nur unter erhöhtem Aufwand konform herzustellen", erklärte Chemieingenieur Michael Dirks, der nach eigenen Angaben bereits seit 2006 im Bereich der Tattoomittel aktiv ist.

Laut einigen Herstellern gebe es bereits konforme Farben. Ob dies der Wahrheit entspricht, werde sich mit der Zeit zeigen, so Dirks. Er selbst glaube gemäß der Inhaltstoffe nicht an eine Konformität. Dirks ist zugleich Vorstandsmitglied der European Society of Tattoo and Pigment Research und führt gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen derzeit eine Petition gegen die EU-Verordnung an (12).