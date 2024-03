Ex kam über Balkon - Schläger notoperiert

Blind und rasend vor Eifersucht drang eine Pole (40) über die Balkontür in die Wohnung seiner Ex ein. Dabei wollte er ihrem neuen Freund eine Abreibung verpassen, verletzte sich aber selbst krankenhausreif...

Wien. Brutalo-Slapstick in der Zippererstraße in Simmering: Samstagabend gegen 21 Uhr drang der Angreifer über den Balkon der Erdgeschoßwohnung in der Unterkunft seiner Ex-Frau ein, die dort mit seinen Kindern (11 und 12) und ihrem neuen Partner lebt. Dabei trat er mehrmals gegen die Türe und zwar so heftig, dass er dabei einen Beinbruch erlitt. Die völlig durch den Wind geratene Gefühlswelt ließ ihn die Schmerzen allerdings nicht gleich spüren.

Als die (Balkon-)Tür endlich aufgegangen, sprich: kaputt getreten war, ging der Pole vor den Augen seiner Kids und der Frau (36) mit den Fäusten auf den 29-Jährigen Freund seiner Ex los, verletzte ihn aber nicht allzu schwer, weil er mittlerweile wegen seiner Beinverletzung selbst zu Boden ging.

Die Frau und Mieterin im Zentrum des Tumults alarmierte die Polizei.

Da sich der 40-Jährige bei den Tritten gegen die Balkontüre derartig schwer verletzte, musste der im Krankenhaus notoperiert werden, eher er nach seiner Behandlung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt wurde.