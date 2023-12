Familien-Gang überfällt Duo auf offener Straße in Wien

Zeugen alarmierten die Polizei, weil es zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen auf der Straße gekommen sein soll.

Wien. Am Montag um 6.30 Uhr sollen zwei 20-jährige Männer von sechs ihnen bekannten Personen auf offener Straße in Wien-Leopoldstadt beraubt und geschlagen worden sein. Von einem der Opfer, beide gebürtig im Nahen Osten, wurde das Smartphone und ein 3-stelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Aufgrund der genauen Zeugenaussagen und der Aussagen der beiden Opfer, war die Fluchtrichtung der Tatverdächtigen bekannt. Laut den beiden 20-Jährigen soll es sich bei den Tatverdächtigen um vier Männer und zwei Frauen gehandelt haben.

Tatverdächtige miteinander verwandt

In einem Wohnhaus in der Nähe konnten die sechs Tatverdächtigen, die alle miteinander verwandt sein dürften, in zwei Wohnungen angetroffen werden. Sie sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und alle bulgarische Staatsangehörige.

Die vier verdächtigen Männer und die zwei Frauen wurden in weiterer Folge wegen des Verdachts des schweren Raubes und Körperverletzung vorläufig festgenommen. Alle Tatverdächtigen zeigten sich sehr unkooperativ und verweigerten die Aussage zu dem Vorfall.