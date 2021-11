Familienvater verliert Eltern und Frau an Corona - und nun auch Job

Nachdem ein dreifacher Familienvater aus Wien seine beiden Eltern und seine Frau an Corona verloren hat, muss er nun auch seinen Job als Bäcker aufgeben. Sein Freund startet nun einen Spendenaufruf.

Nachdem der Lockdown im Frühjahr aufgehoben wurde, wollte der gebürtige Tunesier Montassar mit seinen drei Kindern (8,7 und 5 Jahre alt) und seiner Frau seine Eltern in seinem Heimatland besuchen - doch die geplante erholsame Reise wurde zum Alptraum. Zunächst verlor der Familienvater seine Eltern und dann auch noch seine Ehefrau an Corona. Zurück in Wien musste der Tunesier nun auch noch seinen Job als Bäcker kündigen, da er nun nicht mehr in der Nacht arbeiten kann, sondern seine Kinder betreuen muss. Er würde eine Kinderbetreuung benötigen, die in der Zeit, in der er in der Bäckerei arbeitet, bei den Kindern bleibt - doch dafür fehlt das Geld.

Freunde und Kollegen haben nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Familie zu helfen. Gesammelt wird konkret Geld für die Bezahlung einer Kinderbetreuung, beziehungsweise für die Lebenserhaltungskosten.