Flight Cancelled! Immer mehr Flüge fallen aus

Den Flugbetreibern fehlen nach über zwei Jahren Pandemie die Mitarbeiter.

Wien. Auf den europäischen Flughäfen wird die Lage immer kritischer – dabei beginnen die Sommer­ferien erst in 10 Tagen. Aus ganz Europa hagelt es Horror-Meldungen. Ein Leser berichtete von einem Rückflug aus Barcelona: „Stundenlang mussten wir Passagiere beim Sicherheits-Check warten.“

Gestrichen. Verschärft die Lage auch bei den Airlines. Die Lufthansa schließt zusätzliche Flugstreichungen im Sommer nicht aus. Dabei haben sie bereits 900 Flüge im Juli vom Plan gestrichen. Auch der britische Billigflieger Easyjet storniert Tausende weitere Flüge – davor war bereits von 1.000 ausgefallenen Take-offs die Rede.

Grund ist überall der akute Personalmangel an Flughäfen und bei Airlines.Österreich bleibt dabei keine Ausnahme – das zeigte das vergangene Wochenende. Am Flughafen Salzburg fielen Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings aus. Bis zu 500 Menschen waren betroffen.

Alle raten, früher zum Check-in zu erscheinen

Bitte warten. Daniel Liebhart, zuständig für die Flugbranche bei der Gewerkschaft vida: „Im Vergleich zu Amsterdam, wo ich bis zu 8 Stunden lang warten muss, ist es bei uns besser. Aber das bedeutet nicht, dass es gut ist.“ Liebhart beschreibt, dass auch in Wien die Schlangen vor der Security in die Länge wachsen: „Wenn ich gewohnt bin, am Flughafen Wien maximal 10 Minuten vor der Security zu warten, und ich jetzt bis zu einer Dreiviertelstunde anstehen muss, dann sind das Auswirkungen.“

Flughafensprecher Peter Kleemann sieht keine Personalnot in Wien: „Im Vergleich zu Zeiten vor Corona sind 80 % des Personals wieder im Dienst, bei etwa 70 bis 75 % des Verkehrs. Wir werden mit dem Personalstand gut durch den Sommer kommen.“

Wobei, einen Tipp geben alle Branchenvertreter für diesen Sommer: Kommen Sie früher als sonst auf den Flughafen – nur zur Sicherheit.

Das steht Passagieren bei einer Verspätung zu

Entschädigung bei verspäteten oder abgesagten Flügen wird von der EU vorgegeben.

250 bis 600 Euro. Bekommt ein Passagier, wenn das Flugzeug mit drei oder mehr Stunden Verspätung ankommt.

Ticketpreis zurück. Bei einem Totalausfall des Fluges muss dem Passagier ein vergleichbarer Transport angeboten oder der Ticketpreis rückerstattet werden (in Form entweder eines Gutscheins oder Geld – die Wahl muss aber der Kunde treffen). Ausnahme: Wenn der Ausfall aufgrund außerordentlicher Umstände – wie zum Beispiel einem Unwetter – geschah.

Snacks & Hotel. Ab einer Verspätung von zwei Stunden muss die Airline Snacks und Getränke anbieten (unentgeltlich). Im Extremfall muss ein Hotelzimmer (inklusive Transfer) zur Verfügung gestellt werden.