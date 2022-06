Flug-Chaos: Hunderte Passagiere in Salzburg gestrandet

Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings musste mehrere Flüge streichen

In zwei Wochen beginnen die Sommerferien. Das Reisefieber steigt, aber auch das Zittern um die Flüge. Einen Vorgeschmack auf das drohende Chaos gibt es bereits heute in Salzburg. Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings musste mehrere Flüge streichen – hunderte Passagiere sind gestrandet.

Mehrere Flüge annulliert

Wie der ORF berichtet, mussten bereits am Samstag mehrere Flüge von und nach Salzburg gestrichen werden. Am Sonntag fielen nun die Verbindungen nach Köln, Korfu und Lamezia Terme in Süditalien aus. Rund 500 Passagiere – darunter auch Familien mit Kindern – sind am Salzburger Flughafen gestrandet. Als Grund für die Ausfälle wird Personalmangel angegeben.

Alexander Klaus, Sprecher der Betriebsgesellschaft des Salzburger Flughafens, empfiehlt Reisenden genügend Zeit vor dem Flug einzuplanen. „Es wäre auch sehr klug, wenn man sich vorher noch mit Reisebüro, Veranstalter oder Airline in Verbindung setzt und nachhakt, ob bei dem geplanten Flug eh alles planmäßig ablaufen sollte.“

Betroffenen Passagieren werden „Alternativen angeboten, wie sie ihren Urlaub dann auch antreten können. Wenn ein Flug verspätet ist, annulliert wurde oder komplett aus dem Programm genommen wurde, dann bekommt man eine Kompensationszahlung", so Klaus gegenüber dem ORF.