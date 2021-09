Frauen-Morde: Österreich weit über EU-Schnitt

Mehr als jedes zweite Mord­opfer in Österreich ist bereits eine Frau.

EU/Österreich. Der schreckliche Doppelmord von Wien-Favoriten hat einmal mehr eine Debatte über Femizide in Österreich ausgelöst. Und die wird jetzt durch eine ­aktuelle EU-Statistik zusätzlich angeheizt.



Österreich bei Anteil der Frauenmorde auf Platz 4



Mehr als ein Drittel der Mordopfer in der Europäischen Union sind Frauen. In Österreich lag der Anteil bei mehr als 50 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt, wie die Statistikbehörde Eurostat diese Woche mitteilte.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!