Frontalcrash fordert drei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Pinzgauer Bundesstraße unmittelbar vor dem Schönbergtunnel in Schwarzach sind am Samstagvormittag drei Personen verletzt worden.

Die beiden Lenker, ein 37-jähriger Rumäne und ein 36-jähriger Pinzgauer, wurden in ihren Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie befreien, berichtete die Polizei Salzburg. Der 54-jährige Beifahrer des Rumänen konnte sich selbst aus dem Unfallauto befreien und wurde leicht verletzt.

Laut Zeugenaussagen war am frühen Vormittag das Auto des 36-jährigen Pinzgauers auf die Gegenfahrbahn geraten. Er kollidierte frontal mit dem Auto des Rumänen. Die drei Verletzten wurden von der Rettung und einem Rettungshubschrauber in Klinikum Schwarzach und in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Die Unfallstelle war für knapp zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Was zu erheblichen Staus im Reiseverkehr führte.