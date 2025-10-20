Fußgänger am Gürtel angefahren - jetzt Verdacht gegen Autofahrer (20)

Zu einem dramatischen Unfall war es in der Nacht auf Sonntag auf dem Mariahilfer Gürtel gekommen - ein junger Audi-Fahrer erfasste einen Fußgänger am Zebrastreifen, der angeblich bei Rot über die Kreuzung ging. Doch eine neue Zeugenaussage wirft ein neues Licht auf die dramatischen Geschehnisse.

Wien. Laut Polizeiaussendung fuhr Sonntag um 1.15 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf dem Mariahilfer Gürtel Richtung Westbahnhof Richtung Neubaugürtel, als es im Bereich eines Zebrastreifens - oe24-Infos zufolge direkt vor der Rettungsstation Mariahilf - zu dem furchtbaren Unfall kam.

Ein rumänischer Fußgänger (38) soll dort laut mehreren Zeugen bei Rotlicht über einen Schutzweg gegangen sein. Der Autolenker soll hingegen Grün gehabt haben. Der junge Lenker soll noch versucht haben auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenprall nicht mehr verhindern - der angefahrene nächtliche Passant erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Ein neuer Zeuge, der selbst mit seinem Auto zur fraglichen Zeit vor Ort war, schildert den Unfall ganz anders: "Der Lenker des Unfallfahrzeuges, ein schwarzer Audi, hatte bestimmt kein Grün, als es zur Kollision kam. Ich selbst befand mich nämlich mit meinem Wagen an derselben Kreuzung vor derselben Ampel und bin – im Gegensatz zum Lenker – stehen geblieben, als es gelb zu blinken begann."

"Er kam mit überhöhter Geschwindigkeit daher"

Der Zeuge weiter: "Der Unfalllenker kam mit erhöhter Geschwindigkeit daher und überquerte die Kreuzung knapp über Gelb bzw. bereits kurz vor Rotlicht. Bereits zuvor war er durch auffälliges, riskantes Fahrverhalten (Schneiden, dichtes Auffahren, rasantes Beschleunigen) aufgefallen."

Der Zusammenstoß mit dem Fußgänger sei somit nicht auf ein alleiniges Fehlverhalten des Fußgängers, sondern mindestens ebenso auf das rücksichtslose Verhalten des Audi-Rowdys zurückzuführen. Es sei, so der Zeuge, hervorzuheben, dass der Crash durch ein rechtzeitiges Anhalten bei Gelblicht – wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht – eindeutig vermeidbar gewesen wäre.

Die Polizei geht den neuen Hinweisen nach.