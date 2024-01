Gondel-Crash: Überlebende schildert Absturz-Horror

Das dänische Nachrichten-Portal BT sprach aktuell mit der Mutter zweier Opfer vom Gondel-Drama am Hochoetz. Sie schildert im Namen ihrer verletzten Tochter, wie furchtbar die Ereignisse beim und nach dem Absturz waren.

Tirol. Patricia T. aus Herning ist derzeit auf dem Weg nach Österreich, um ihre Familie zu besuchen - und sie konnte in den vergangenen 24 Stunden mehrmals mit ihrer Tochter telefonieren. Auf Facebook postet sie: "Da sich so viele Menschen melden und besorgt sind, werde ich hier aktualisieren, da ich nicht allen antworten kann.

Meine beiden Kinder, ihr Vater (ihr Ex-Mann, Anm. der Red.) und ihr Onkel sind in Österreich schwer verunglückt. "

Gegenüber BT schildert die Dänin: "Ein Baum ist, genau wie die österreichische Polizei mitgeteilt hat, umgestürzt und traf die Gondel der Familie."

Vater und Onkel durch Fenster ins Freie geschleudert

Anschließend stürzte die Kabine ab und prallte gegen den steilen Berghang. Dabei wurden der 49-jährige Vater und der 46-jährige Onkel der Tochter durch ein Fenster der Gondel herausgeschleudert und landeten im Schnee.

Die 19-jährige Tochter selbst landete in der Gondel auf ihrem um ein Jahr älteren Bruder, der zu diesem Zeitpunkt bewusstlos war. Die junge Erwachsene versuchte, nach ihrem Vater (49) zu rufen, aber nur der Onkel antwortete aus dem kalten Schnee. Der Vater war nicht bei Bewusstsein.

Halbe Stunde auf Rettung gewartet

Danach versuchte die 19-jährige Tochter, vom unwegsamen Berghang aus um Hilfe zu rufen. Nachdem sie mit dem Handy vergeblich auf zahlreichen österreichischen Internetseiten gesucht haben will, stieß sie schließlich auf die Nummer eines Skiverleihs in der Umgebung. Von hier aus wurde schließlich Alarm geschlagen, die Retter trafen nach Angaben der Tochter etwa eine halbe Stunde nach dem Unfall ein.

Mutter Patricia T. weiter zu BT: „Meine Tochter hat mich per Facetime kontaktiert, als ihr Vater vom Hubschrauber abgeholt worden war und sie wartete. Zu diesem Zeitpunkt war mein Sohn auch kurz wach geworden. Es war so schrecklich, zu Hause zu sitzen und nichts tun zu können“, erzählt sie am Handy in Frankfurt, wo sie Mittwochmittag auf einen Weiterflug nach Tirol wartete um ihre Familie in den Spitälern zu besuchen.

So schlimm sind die Verletzungen