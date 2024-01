Grippefälle: Anstieg um 67 Prozent!

Die Zahl der Grippe-Infektionen geht steil nach oben.

Infektionen. Wie ÖSTERREICH in der Vorwoche ankündigte, steuert die Grippewelle nun auf ihren Höhepunkt hin. Nicht nur Austropop-Legende Jazz Gitti liegt derzeit wegen einer echten Influenza flach – die Sängerin sogar im Spital: Laut der Österreichischen Gesundheitskasse (erfasst Arbeitnehmer und arbeitslos Gemeldete) ist die Zahl der Infizierten von 4.322 auf 7225 in der Vorwoche gestiegen. Das bedeutet einen Anstieg um 67 Prozent in einer Woche!

OÖ, Tirol und Wien sind Grippe-Hotspots

Die Grippe-Karte der Med Uni Wien leuchtet daher auch komplett Rot – in allen Bundesländern ist die Grippewelle nun da. Die Auswertung einzelner Laborproben zeigt, dass vor allem drei Bundesländer stärker betroffen sind: Allen voran OÖ, gefolgt von Tirol und Wien.

Vorallem ein Virus-Stamm herrscht heuer vor: Der Virustyp A(H1N1)pdm09 ist laut den Virologen dominant.

Impfung hilft gegen dominanten Grippe-Virus

Gute Nachricht für alle, die geimpft sind, hat ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter: „Der Virustyp A(H1N1)pdm09 entspricht genau jenen Virusstämmen entspricht, die in diesem Jahr in den Influenzaimpfungen enthalten sind. Deswegen ist die Grippeimpfung heuer so effektiv. Da die Zahlen der echten Grippe und der grippalen Infekte weiterhin steigend sind, ist es wichtig, Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden. Daher ist es empfehlenswert, Maske zu tragen, Abstand zu halten, Hände zu waschen und zu desinfizieren“, betont der Mediziner.

Die grippalen Infekte steigen auch wieder deutlich an – von rund 80.000 auf 96.032 gemeldete Krankenstände. Dafür sinken die Corona-Infektionen weiter – von 8.750 auf 6.508 gemeldeter Infektionen. Insgesamt sind bald 300.000 Menschen in Österreich (aktuell 293.261) im Krankenstand – das belastet auch die Firmen und Spitäler.