Großeinsatz am Westbahnhof: Brutale Attacke bei Meinungsverschiedenheit

Schock-Tat mitten in Wien: Eine Frau wurde am Westbahnhof Opfer einer brutalen Messer-Attacke.

Schockierende Szenen in der Rush Hour mitten in Wien, laut Augenzeugenberichten soll ein Mann aus bisher unbekanntem Grund eine Frau am Westbahnhof mit einem Messer attackiert haben.

Laut Polizeiinformationen läuft der Einsatz derzeit noch. Hintergrund soll eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen sein. Eine davon wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Ob es sich bei der sichergestellten Tatwaffe tatsächlich um ein Messer handelt, kann derzeit ebenfalls noch nicht bestätigt werden.