Großeinsatz in Amstetten: Kebap-Lokal in Vollbrand

Vier Feuerwehren mit 90 Helfern waren im Löscheinsatz

NÖ. In Amstetten ist in der Nacht auf Freitag ein Kebap-Lokal in Flammen gestanden. Vier Feuerwehren mit 90 Helfern rückten nach Angaben eines Sprechers zum Löscheinsatz aus.

Die Brandursache war Gegenstand von Ermittlungen.

Laut Philipp Gutlederer von der FF Amstetten war der "City Kebap" am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Vollbrand gestanden.

Atemschutztrupps bekämpften die Flammen. Auch ein Hubsteiger kam zum Einsatz.