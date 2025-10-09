Großes Rätsel um Schwarzwald-Elch: Ist es Emil?

Ein Elch sorgte in den letzten Tagen im Schwarzwald für Aufsehen.

Große Freude über einen Elch-Bullen herrscht gerade im Schwarzwald. Im Kinzigtal, nicht weit der Französischen Grenze, wurde in den vergangenen Tagen ein ausgewachsenes Tier gesichtet, welches gerade seelenruhig über eine Wiese schlendert. Ähnlich wie es Emil auch in Österreich getan hatte. Die Bilder es Schwarzwald-Elches kursieren auf Deutschen Plattformen.

Emil ist offline

Woher der rund 500-Kilo männliche Elch stammt, ist bisher allerdings noch völlig unklar. Spekuliert wird darüber, ob es sich bei dem Bullen um Emil handeln könnte. Dieser wurde zuletzt auf Bayerns Straßen von Passanten beobachtet. Kurze Zeit später war allerdings die Batterie des GPS-Trackers leer. Emil ist seither offline und natürlich auf Wanderung.

Ob er die über 500 Kilometer in nur wenigen Tagen zurückgelegt haben könnte, wird im Netz doch bezweifelt. Vermutet wird von Experten, dass es sich bei dem "neuen" Elch um ein Tier aus menschlicher Haltung, also einem Zoo oder Gehege, handeln könnte. Eine Vermisst-Meldung dazu gibt es allerdings bisher nicht.