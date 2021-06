Ein Sommer wie damals? Masken fallen teilweise – aber die 3 G bleiben.

Ab heute wird gelockert — hier die Regeln für den unbeschwerten Sommer.

"Was gilt ab heute?"

Ab heute darf wieder so richtig gefeiert werden. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (G) und seine Tourismus-Kollegin Elisabeth Köstinger checkten am Mittwoch im Innenstadtlokal Volksgarten per Smartphone ein. „Ja, grün“, bestand die Ministerin den 3-G-Test. Was gilt ab heute?

Getestet, genesen geimpft – vieles nur mit 3 G

Grüner Pass: In Gastro, Tourismus, Freizeitbetrieben (z. B. Fitnessstudios), Theatern, Kinos, Schulen, bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen und Messen bzw. Kongressen müssen die Besucher eines der 3 G nachweisen. Die ­Altersgrenze wird auf 12 Jahre angehoben.

Endlich darf die Nacht-Gastro wieder öffnen

Bars, Klubs und Discos: Die seit Mitte März 2020 geschlossenen Klubs sperren ab heute auf. „Tanzen und Trinken an der Bar“ sind erlaubt. Bis 22. Juli gilt eine Kapazitätsbeschränkung von 75 %. Dann ist mit 3 G wieder voller Betrieb erlaubt.

Bis 22. Juli bleibt noch die Pflicht zur Registrierung

Keine Sperrstunde & Masken: In allen Lokalen fällt ab heute die Sperrstunde, ­weder Gäste noch Personal müssen mehr Masken tragen. Die Registrierungspflicht bleibt (wie überall, wo 3 G gilt) bis 22. Juli.

In Öffis und Handel wird auf MNS umgesattelt

Masken fallen

Im Handel, Öffis und Museen (wo 3 G nicht gilt) wird die FFP2-­Maske durch die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht ersetzt. Am 22. Juli fällt diese in Museen und teilweise im Handel, ab dann ist nur mehr Mund-Nasen-Schutz in Öffis und Geschäften des täglichen Bedarfs vorgeschrieben.

➔ Handel: Dazu kommt: Die 10-m2-Regelung fällt mit 1. Juli, Kunden jeder Anzahl dürfen wieder in die Shops.

Geheiratet und gefeiert