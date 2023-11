Hier fliegen 20 Tonnen Munition in die Luft

Kriegs-Szenen mitten in Niederösterreich. Auf einem Bundesheer-Areal wurde alte Munition gesprengt.

Es sind aufsehenerregende Bilder aus Niederösterreich. Es sieht aus wie im Krieg. Ein lauter Knaller, dann eine dichte schwarze Rauchwolke, die den Himmel bedeckt.

Was ist los? Alte Munition ist echter Problem-Müll. Man kann ihn nicht recyclen, nicht entsorgen. Jetzt wurden am Truppenübungsplatz in Allentsteig (NÖ) 20 Tonnen Munition aus den beiden Weltkriegen in die Luft gejagt.

© Doku NÖ ×

Die Experten gruben die alten Granaten usw. mit frischem Sprengstoff tief in die Erde. Dann wurde die Detonation eingeleitet.

Alte Munition ist noch immer ein großes Problem: 2023 stand der Entminungsdienst des Bundesheeres bisher 990 Mal im Einsatz, um Kriegsrelikte in Österreich zu bergen. Am öftesten in Niederösterreich mit 443 Mal.